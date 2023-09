Felipe González alerta del "xantatge" de l'amnistia que no és constitucional ni acceptable políticament

MADRID, 20 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident del Govern central Felipe González ha mostrat el seu rebuig a una hipotètica amnistia als independentistes catalans encausats en el procés independentista perquè, al seu judici, no és constitucional i tampoc políticament acceptable. Per contra, ho considera un xantatge per part d'unes minories en vies d'extinció.

"Com més perden, més fan xantatge", ha llançat, posant l'accent en la pèrdua de suport en les urnes de les formacions independentistes en les últimes cites electorals, al mateix temps que ha fet una crida a no permetre-ho. "No podem deixar-nos fer xantatge per ningú, i menys per minories en vies d'extinció", ha afegit.

González s'ha expressat de forma contundent la seva oposició a la concessió d'una amnistia en un acte al costat de l'ex-vicepresident del Govern central i exvicesecretari general del PSOE, Alfonso Guerra, la primera vegada que tots dos històrics dirigents compartien escenari en 30 anys.

A més, ha subratllat que no existeix possibilitat de fer "cap reforma seriosa" a Espanya si no és mitjançant un acord entre PSOE i PP i s'ha mostrat a favor del mateix, per exemple, per una reforma del Senat, segons ha esmentat.

També ha carregat amb duresa contra la vicepresidenta segona en funcions i líder de Sumar, Yolanda Díaz, encara que sense nomenar-la expressament, en rebutjar que doni lliçons de com fer política quan mai ha guanyat unes eleccions i fins i tot va arribar a perdre escons.

En aquest sentit, ha criticat la seva recent visita a l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, en assenyalar que "no és digne". "Qui ho fa no pot representar-nos", ha rematat.