Felip VI reclama que les ajudes arribin aviat als afectats per la dana i demana no oblidar

Diu que queda molt per fer i apel·la a mantenir la solidaritat

MADRID, 24 des. (EUROPA PRESS) -

El Rei Felip VI ha defensat que l'ajudes arribin el més aviat possible als milers d'afectats per la tragèdia de la dana perquè puguin reconstruir les seves vides i també ha apel·lat a no oblidar l'ocorregut, elogiant la solidaritat mostrada fins ara.

El monarca ha volgut obrir i tancar el seu Missatge de Nadal, el que és el seu discurs més esperat de l'any i que en aquesta ocasió s'ha realitzat des del Palau Reial i no des de la Sarsuela, referint-se a un dels esdeveniments que han marcat aquest 2024.

El Rei ha viatjat en tres ocasions a la Comunitat Valenciana, la més afectada, dues d'elles amb la Reina Letizia, per conèixer de primera mà la situació i poder parlar amb els damnificats. A més, els Reis van assistir al funeral per les més de 220 víctimes mortals organitzat per l'arquebisbe de València el 9 de desembre i diumenge passat va tornar fins a una de les localitats afectades, Catarroja, en aquesta ocasió en visita privada junt amb la Reina, la Princesa Leonor i la Infanta Sofia.

"Les persones que van perdre la vida i els desapareguts mereixen tot el nostre respecte i no hem d'oblidar mai el dolor i la tristesa que han deixat en les seves famílies", ha sostingut el monarca, que precisament ha triat una foto de diversos militars ajudant als damnificats per a l'ocasió en la taula al costat de la qual estava assegut.

"No hem d'oblidar mai aquelles primeres imatges de la riuada que tot ho va arrasar, els rescats de persones" així com "els qui obrien les seves cases per acollir als més vulnerables", ha dit.

EXTREURE'N LLIÇONS

Així mateix, ha reconegut que para milers de persones és "un fet difícil d'assumir" el veure "com el que fins feia poc era el seu poble, el seu barri, la seva feina, la seva casa, el seu negoci, la seva escola, quedaven reduïts a runes o fins i tot desapareixien", i ha afegit que "tots hauríem de poder treure'n els ensenyaments necessaris que ens enforteixin com a societat i ens facin créixer".

Ha enaltit la tasca que estan realitzant "veïns, voluntaris, equips de protecció civil, bombers, cossos de seguretat, Forces Armades, ONG, i també empreses" que estan propiciant que "a poc a poc, les més de 800.000 persones afectades recuperin gradualment en la seva vida cert grau de normalitat i que a mitjà i llarg termini quedi igualment atès per assegurar realment la recuperació".

En aquest sentit, ha admès que en molts dels municipis i comarques afectats per les riuades "encara queda tant per fer" i és "tanta la necessitat dels veïns que deixa petits tots els esforços, encara sense perdre l'esperança".

LA SOLIDARITAT COM A GUIA

Per això, ha apel·lat a que "la solidaritat que ens ha unit en els moments més difícils segueixi present en cada gest, en cada acció, en cada decisió" i ha defensat que "les ajudes arribin a tots els qui ho necessitin, perquè puguin reconstruir el futur pel qual tant han lluitat, afrontant amb coratge i dignitat els reptes d'un present de vegades implacable".

"Com més aviat ho aconseguim més reforçarem el nostre sentit de comunitat, el nostre sentiment de país", ha reivindicat Felip VI, per al qui "la memòria del camí recorregut, la confiança en el present i l'esperança en el futur són una part ineludible, per ventura la més valuosa, però també la més delicada, del nostre bé comú".

A més de la solidaritat, "també hem comprovat, i entès, la frustració, el dolor, la impaciència, les demandes d'una coordinació major i més eficaç de les administracions". Segons ell, "totes aquestes emocions, les que commouen i reconforten i les que fan mal, sorgeixen d'una mateixa arrel: la consciència del bé comú, l'expressió del bé comú, o l'exigència del bé comú".

En aquest sentit, ha sostingut que "per sobre de les eventuals divergències i desencontres, preval en la societat espanyola una idea nítida del que convé, del que a tots beneficia i que, per això, tenim l'interès i la responsabilitat de protegir-ho i reforçar-ho".

Segons ha precisat, "és responsabilitat de totes les institucions, de totes les Administracions Públiques, que aquesta noció del bé comú se segueixi reflectint amb claredat en qualsevol discurs o qualsevol decisió política".

"Que l'esperit d'aquests dies de trobada i convivència romangui l'any nou", ha confiat, per acabar el seu missatge desitjant en el seu nom, el de la Reina, la Princesa Leonor i la Infanta Sofia, "un molt Bon Nadal".