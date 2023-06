Felip VI felicita els 25 anys del SIL, "referent" en el Mediterrani i l'Atlàntic

Assegura que Espanya és una "potència logística de primer ordre"

BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

El Rei Felip VI ha felicitat aquest dijous a la tarda el 25 aniversari del Saló Internacional de la Logística (SIL), que se celebrarà en el recinte Montjuïc de Fira de Barcelona entre el dimecres i el divendres, i al que ha enaltit com a "referent" en el Mediterrani i l'Atlàntic.

Ho ha dit durant la seva intervenció, en la qual ha parlat en català i en castellà, en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) durant La Nit de la Logística, que dóna el tret de sortida al saló, en la qual ha destacat el pes del sector logístic a Espanya.

"Espanya és una potència logística de primer ordre, amb una situació geoestratègica que ens proporciona una dimensió global i ens permet abastar connexions geogràfiques molt més àmplies", així com l'accés a un mercat de més de 500 milions de consumidors, que és Europa.

Ha assegurat que, en un context d'obertura comercial i globalització econòmica, el desenvolupament de serveis logístics és "fonamental per elevar la competitivitat", al mateix temps que es promou una major sostenibilitat i un menor impacte mediambiental.

Felip VI ha destacat la xarxa d'infraestructures de transport que fan que Espanya "sigui líder a Europa i el tercer al món per la seva xarxa d'alta velocitat", i també ha posat l'accent en els 46 ports d'interès general, alguns dels quals estan en el 'top-20' en moviment de contenidors i connectivitat marítima portuària.

TASCA DE LA ZONA FRANCA

Ha elogiat la tasca de la Zona Franca de Barcelona i el seu "esforç durant aquests 25 anys perquè Barcelona i Espanya alberguin una de les fires logístiques més importants del món".

"Aquesta setmana l'atenció mundial d'aquest àmbit es concentra aquí, a Barcelona", i ha recordat que, en el marc del SIL, la ciutat també acull el 39 Congrés de la Federació d'Agents de Càrrega i Operadors Logístics Internacionals d'Amèrica Llatina i el Carib (Alacat), la MedaLogistics Week, el Congrés Anual de l'Associació Europea de Logística (Eurolog) i el Council Supply Chain Management Professional.

AUGE DEL COMERÇ ELECTRÒNIC

A més de la gran logística, el Rei també s'ha fixat en la logística capil·lar --el procés final de transport i repartiment--, que està "evolucionant a un ritme vertiginós" amb l'auge del comerç electrònic.

Ha celebrat el creixement de les vendes per Internet, que tenen un "evident efecte positiu" per als operadors presents a Espanya, i que també atreuen a nous 'retailers' internacionals al mercat espanyol, segons ell.

AUTOMATITZACIÓ I DIGITALITZACIÓ

També ha afirmat que, al llarg d'aquests 25 anys, el SIL ha tractat de donar resposta als reptes que ha afrontat el sector, com l'augment de l'automatització i digitalització en els processos logístics, la implementació de pràctiques sostenibles i l'auge del comerç electrònic, i ha subratllat el paper fonamental de les persones, "el capital més valuós" de la logística.

"El SIL ha realitzat un gran treball reinventant-se edició després d'edició, sempre amb el respatller del sector i, per descomptat, amb el de les empreses i entitats que col·laboren i participen i fan possible la celebració de l'esdeveniment cada any", ha sostingut el Rei.

Finalment, ha animat als assistents a seguir treballant per "connectar comunitats, superar barreres geogràfiques, fronteres i oceans".