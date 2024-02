Felip VI defensa la independència judicial: "Tothom l'ha de preservar i respectar"

Insta a respectar les resolucions judicials i la igualtat davant la llei, "indispensables en una democràcia"

BARCELONA, 14 febr. (EUROPA PRESS) -

El rei Felip VI ha reivindicat la independència de la justícia com l'"essència de l'estat de dret, i totjom l'ha de preservar i respectar".

Ho ha dit durant el seu discurs aquest dimecres en l'acte d'entrega de despatxos als nous jutges, els 160 membres de la LXXII Promoció de la Carrera Judicial, celebrat a Barcelona.

"La independència del poder judicial com a institució és imprescindible per a l'adequat funcionament de la nostra democràcia, com també la de cada jutge en l'exercici de la seva funció jurisdiccional", i ha dit als nous jutges que ha de ser un model de comportament i un model ètic a l'hora d'impartir justícia.

LA FUNCIÓ "EXCLUSIVA" DEL JUTGE

Ha reivindicat que el poder judicial és una peça clau en l'arquitectura institucional dissenyada en la Constitució, i ha recordat que jutjar és funció "exclusiva" d'aquest poder, el qual ha definit com independent i plenament separat dels altres poders de l'Estat.

"El respecte a les resolucions dictades pels òrgans judicials i la igualtat de tots davant la llei són condicions indispensables en una democràcia", ha continuat.

Durant el discurs, també ha recordat els guàrdies civils que van morir a Barbate (Cadis) atropellats per una narcollanxa, i ha aplaudit la feina de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.

CONSTITUCIÓ I "JUSTÍCIA INDEPENDENT"

"Sense justícia, i sobretot sense una justícia independent, no existiria veritablement el concepte d'una comunitat política democràtica", i ha recalcat que la Constitució propugna la justícia com un valor superior de l'ordenament jurídic.

Ha advertit els nous jutges que hauran de preservar l'estat social i democràtic de dret proclamat en la Constitució: "Serà per tant la vostra principal obligació. La seva conquesta va ser una aspiració llargament anhelada pels espanyols i la seva plena vigència és imprescindible per al nostre desenvolupament econòmic i social"

El Rei també s'ha adreçat als nous jutges per avisar-los que durant la seva tasca hauran d'"adoptar decisions que afecten de moltes maneres la vida de les persones, la seva llibertat, honor, dignitat" i els seus drets, i els ha dit que només ho podran fer si es guien amb rigor i es mantenen ferms en la seva honorabilitat i la seva independència.

També ha remarcat que són jutges europeus, i els ha recordat que la seva feina "també és imprescindible per assegurar l'eficàcia i l'aplicació del dret comunitari, com també el respecte cap als valors en els quals es fonamenta la Unió".

"Les institucions europees també estaran atentes a la vostra funció i el vostre acompliment, i per això la responsabilitat que adquiriu és encara més gran", ha avisat.

ELS JUTGES "QUE FORMULA LA CONSTITUCIÓ"

"Sou, en definitiva, la millor expressió que els jutges i jutgesses que prepara l'Escola són els que formula la Constitució: independents, inamovibles, responsables i sotmesos únicament a l'imperi de la llei", ha dit als 160 nous jutges que reben els seus despatxos.

Els ha felicitat per accedir a la professió i els ha animat a continuar-se formant: "El perfeccionament professional no només és la millor inversió per al futur, sinó --sobretot-- un compromís que adquiriu amb la societat, que us ha confiat la rellevant responsabilitat d'administrar justícia".

També els ha instat a tenir la Constitució com un criteri rector de totes les seves decisions, ha dit que la Carta Magna és origen del sistema de llibertats i també "marc de convivència entre espanyols, clau de l'estabilitat i prosperitat del país i, especialment, garantia dels valors suprems d'una societat lliure, entre els quals figura la justícia".