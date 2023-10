Felip Puig assegura que "mai" no ha parlat amb Villarejo i estudia accions legals

Va contactar amb Mas després de l'entrevista: "No té cap dubte que són imaginacions fantasioses"

BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller d'Interior de la Generalitat i exdirigent de CDC Felip Puig ha assegurat que "mai" no ha parlat ni mantingut cap contacte amb l'excomissari José Manuel Villarejo, i estudia accions legals contra ell per situar-lo com un confident en l'operació Catalunya.

Ho ha dit en unes declaracions a Rac 1 recollides per Europa Press, després que Villarejo va acusar Puig de subministrar informació al CNI sobre l'aleshores director general de Seguretat Ciutadana de Catalunya, Xavier Martorell, durant un cara a cara amb l'expresident Artur Mas.

"Pensar que podia passar informació al CNI ho veig surrealista. Per tant, ho desmenteixo", ha dit Puig, que ha qüestionat la credibilitat de l'excomissari i ha afirmat que la seva relació amb Martorell era més que correcta, en les seves paraules.

A més a més, ha negat que estigués en els plans del Govern crear un CNI català, i ha advertit que les propostes per crear "estructures d'estat" a Catalunya es van fer públiques en les rodes de premsa.

"Deu formar part de totes les fantasies que es van crear i van inventar per poder justificar totes les intervencions que van tenir a partir del 2017", ha apuntat.

"LLEIALTAT" A MAS I A PUJOL

Puig ha assegurat que durant la seva vida política sempre va demostrar "lleialtat" als presidents de la Generalitat amb els qui va treballar --primer Jordi Pujol i després Artur Mas--.

També ha detallat que després del cara a cara va mantenir contacte amb Mas, que li va transmetre que "no té cap dubte que són imaginacions absolutament fantasioses".

Preguntat per si ha parlat amb l'entorn de Pujol, ha dit que ha rebut missatges de suport de "molta gent, amics i companys de viatge", i també de fora del seu espai polític.