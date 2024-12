Feijóo vol atreure els "defraudats" amb el PSOE per la corrupció, malgrat assumir que Sánchez esgotarà la legislatura

MADRID 8 des. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vol atreure al Partit Popular els votants "defraudats" amb el PSOE després de la sèrie de casos de presumpta corrupció que, "envolten" els socialistes i l'entorn de Pedro Sánchez, si bé assumeix que és una operació a mitjà i llarg termini perquè el president del Govern central mirarà d'esgotar la legislatura, segons han indicat a Europa Press fonts de la direcció del partit.

"Només estem al principi dels sumaris. Això anirà a més", subratllen fonts de la cúpula del PP, que posen ara el focus en les últimes acusacions del presumpte facilitador del cas Koldo, Víctor de Aldama, sobre el pagament de suposades mossegades a l'exministre de Transports José Luis Ábalos a canvi de concessions d'obra pública. "Deien que això era només un cas de mascaretes, però és molt més", resumeix un membre de la direcció nacional de la formació.

De fet, a Gènova asseguren amb ironia que coincideixen amb Pedro Sánchez quan diu que "el millor està per venir", en al·lusió a la frase que va emprar fa una setmana a l'obertura del 41è Congrés Federal del PSOE a Sevilla per reivindicar la labor del seu partit.

CREUEN QUE SÁNCHEZ ACONSEGUIRÀ APROVAR ELS PRESSUPOSTOS

En qualsevol cas, a les files del PP la percepció majoritària és que la legislatura pot ser llarga i que Pedro Sánchez pot treure endavant els pressupostos generals de l'Estat (PGE), després de salvar fa una setmana el paquet fiscal al Congrés amb una setmana agònica de negociacions amb els diferents socis.

"Això durarà", va declarar aquesta setmana el sotssecretari de Coordinació Autonòmica i Local del PP, Elías Bendodo, que considera que Sánchez aconseguirà aprovar els comptes públics perquè negociar amb ell és "molt fàcil".

El mateix Feijóo va assegurar fa uns dies que "ara com ara" a Sánchez "no li interessa convocar eleccions" perquè "les perdria" i va afegir que no les hi haurà fins que "algun dels seus socis l'abandoni". Això sí, va admetre que les ganes de canvi les "palpa al carrer".

I aquest divendres, a l'acte d'aniversari de la Constitució al Congrés, va donar per morta la legislatura en un xerrada informal amb periodistes. "Això no dona més de si. Durarà el que duri però no dona més de si", va asseverar.