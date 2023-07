Feijóo visitarà aquesta setmana 12 comunitats, amb parada a Ermua per assistir a l'homenatge a Miguel Ángel Blanco

Aquest diumenge compartirà míting amb Rajoy a la plaça de toros de Pontevedra i el dimecres estarà amb Aznar a Múrcia



El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijóo, visitarà aquesta setmana 12 comunitats autònomes dins del seu tour per Espanya per demanar la confiança als ciutadans davant les eleccions del 23 de juliol. El dijous estarà en Ermua (Biscaia) per assistir a l'homenatge a Miguel Ángel Blanco, regidor del PP segrestat i assassinat per ETA al juliol de 1997.

El passat any, amb motiu del 25 aniversari de l'assassinat de Blanco, el municipi biscaí ja va acollir un acte institucional en memòria de les víctimes del terrorisme presidit pel Rei i al que també va assistir Feijóo, qui llavors va anunciar el seu compromís de derogar la Llei de Memòria Democràtica si arriba al Palau de la Moncloa.

Aquest any, de nou, el president dels 'populars' es desplaçarà Ermua amb motiu de l'homenatge que la formació popular rendirà el proper dia 13 a Miguel Ángel Blanco. Li acompanyaran el president del PP basc, Carlos Iturgaiz, i més càrrecs del partit.

ESPERA REUNIR A 12.000 PERSONES A la PLAÇA DE TOROS DE PONTEVEDRA

Després d'arrencar el dijous la campanya en Os Peares (Orense), el seu poble natal, Feijóo tornarà a Galícia aquest diumenge per participar en un míting a la plaça de toros de Pontevedra, un dels actes centrals de la campanya del Partit Popular per a les eleccions generals del 23J on la formació espera reunir a més de 12.000 persones.

En aquest acte participarà, a més del president de la Xunta, Alfonso Roda, i l'expresident del Govern Mariano Rajoy. Aquesta plaça de bous és un lloc talismà per Feijóo, ja que aquí va ser on va iniciar les seves quatre campanyes per a la Xunta de Galícia, que van desembocar totes elles en majories absolutes, segons ha recordat la formació.

Després de la seva parada el dilluns a Madrid per participar a les 22.00 hores en el cara a cara amb el candidat socialista Pedro Sánchez organitzat per Atresmedia, el president del PP viatjarà l'endemà, dimarts, a Castella-la Manxa i Andalusia, on participarà en actes a Ciudad Real i Cadis.

LA INVESTIDURA DE LÓPEZ MIRES

El dimecres es traslladarà a la Regió de Múrcia, on intervindrà en un acte l'expresident José María Aznar i el president d'aquesta comunitat autònoma, Fernando López Miras. Aquest dia ja se sabrà si el candidat del PP ha aconseguit ser investit president de la regió, pel que necessita l'abstenció de Vox.

La formació de Santiago Abascal ha exigit entrar en l'Executiu regional per permetre aquesta investidura, una petició que rebutja el PP al·legat que està a dos escons de la majoria absoluta. "Si Vox manté el bloqueig serà l'únic responsable d'una repetició d'eleccions", han assegurat fonts del PP.

En la tarda del dimecres, el president del PP es desplaçarà la Comunitat Valenciana per participar en un acte a Alacant. El dijous estarà en l'homenatge a Miguel Ángel Blanco, assassinat per labanda terrorista ETA fa 26 anys i a la tarda, recalarà a Castella i Lleó per intervenir en un acte a Burgos.

El divendres 14 de juliol, el president del PP visitarà dues comunitats, Astúries i Cantàbria, on intervindrà en els actes que se celebraran a Oviedo i Santander, respectivament. El cap de setmana, els dies 15 i 16 de juliol, Feijóo visitarà quatre comunitats autònomes: País Basc, La Rioja, Navarra i Aragó.

En concret, el dissabte 15 de juliol, estarà a Logronyo i finalitzarà la jornada a Pamplona. Finalment, Alberto Núñez Feijóo es desplaçarà el matí del diumenge 16 a Aragó per intervenir en un acte a Saragossa. Ja a la tarda, Feijóo torna a Castella-la Manxa, on assistirà a un acte a Guadalajara, segons ha informat el partit.