Feijóo veu Sánchez "perillós per a la democràcia" i el president torna a criticar la condemna al fiscal general

MADRID 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, digui al fiscal general de l'Estat en funcions, Álvaro García Ortiz, "com ha de recórrer" després de la condemna del Tribunal Suprem i ha afirmat que cada vegada és "més perillós per a la democràcia". En la rèplica, Sánchez ha ressaltat que "el temps posarà les coses al seu lloc" i li ha recriminat la seva "obediència cega" a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En la sessió de control al Govern central del ple del Congrés, Feijóo ha recordat que la setmana passada va acabar amb el fiscal general de l'Estat "condemnat per delinquir" i ha afegit que aquests dies Sánchez "viu pendent de com acabarà el seu nucli dur", sobre "el qual pesen 43 anys de presó", en al·lusió a la citació a l'exministre José Luis Ábalos i al seu exassessor Koldo García i la seva possible entrada a presó.
Davant la "vergonya" que, a parer seu, envolta el president espanyol, Feijóo ha recriminat a Sánchez que digui al Tribunal Suprem "què ha de sentenciar i a l'exfiscal com ha de recórrer".
També ha retret a Sánchez que, tot i que "desconeix la sentència, hi estigui en contra. "Cada vegada vostè és més perillós per a la democràcia espanyola", ha emfatitzat, després d'afegir que en una situació normal l'executiu "respectaria els jutges" i no diria "mentider" al Tribunal Suprem.
SÁNCHEZ: "L'ESQUERRA NO DEMANA EL MEU PERMÍS NI PERDÓ PER GOVERNAR"
Després que Feijóo hagi preguntat a Sánchez si demanarà "perdó als espanyols" arran de la condemna a García Ortiz, el president ha dit que el seu executiu "estarà sempre amb la veritat". "Perdó per dir el que un pensa li passarà a vostè. A mi no em passa", li ha etzibat.
Sánchez ha assegurat que "l'esquerra no demana ni permís ni perdó per governar" i ha tret pit de la seva gestió, amb "22 milions de persones amb feina, creixent el que no creix cap altra economia a Europa, i reduint el dèficit i el deute públic".
Després d'assegurar que "acata la resolució del Tribunal Suprem" tot i que a dia d'avui "desconeixen la sentència", ha assenyalat que a Espanya hi ha "sistemes judicials garantistes". "I hi ha molta gent, entre la qual jo m'incloc, que estem convençuts que el temps posarà les coses al seu lloc", ha emfatitzat. El cap de setmana passat el president del Govern central ja va advertir que hi ha altres instàncies jurisdiccionals que s'hauran de pronunciar quan se sàpiga la sentència, en referència al TC.
Sánchez ha criticat a més el suport de Feijóo a la presidenta madrilenya. "Entenc que vostès hagin de fer costat a la senyora Ayuso. En definitiva, el primer punt del contracte que va signar amb ella és l'obediència cega", ha afirmat.
Finalment, el president espanyol ha presumit de situar al capdavant del ministeri públic --després de la renúncia de García Ortiz-- Teresa Peramato, "una dona de dilatada trajectòria, reconeguda, independent, rigorosa i feminista".