Feijóo veu Sánchez "més feble" després de la seva reflexió de cinc dies

"Els seus socis s'han adonat que sense ells no pot continuar sent president"



FIGUERES (GIRONA), 3 maig (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest divendres que el president del Govern central, Pedro Sánchez, està "més feble" després de la seva reflexió de cinc dies per valorar si continuava al capdavant de l'executiu espanyol.

Així ho ha declarat als periodistes davant el Museu Dalí de Figueres (Girona) al costat de la candidata del PP a les eleccions europees, Dolors Montserrat, i el president provincial i número 1 per Girona a les eleccions catalanes, Jaume Veray.

"Tenim un president del Govern central més feble perquè els seus socis s'han adonat que sense ells no pot continuar sent president", ha explicat.

EL PSOE "ENCARA MÉS FEBLE"

També considera que el PSOE està "encara més feble" perquè els espanyols s'han adonat que no hi ha ningú en el partit per substituir-lo.

A parer seu, això és una radiografia de la situació política de Catalunya i tot Espanya, ja que "separatisme i socialisme no és un bon tàndem per fer la millor política".