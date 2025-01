Feijóo veu "revelador" que Sánchez "fugi" de la qüestió de confiança de Junts

CÀCERES 16 gen. (EUROPA PRESS) -

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dijous que és "revelador" que el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, estigui "fugint" de la qüestió de confiança que planteja Junts i l'ha avisat que el seu govern "en aquest moment" no té "una majoria suficient" i, per tant, estan davant una "legislatura ingovernable".

"És molt revelador que el president estigui fugint del que el Congrés dels Diputats pugui votar en relació amb una moció de confiança", ha afirmat, després que la Mesa --gràcies a la majoria del PSOE i Sumar-- hagi tornat a posposar la decisió sobre l'admissió o no a tràmit de la proposició no de llei de Junts en què exigeix a Sánchez que se sotmeti a una qüestió de confiança.

En una visita a la companyia Incalexa Instalaciones a Càceres, juntament amb la presidenta del PP d'Extremadura, María Guardiola, el líder del PP ha assegurat que, "més enllà del que passi i més enllà de les decisions de Junts per aquesta negativa" del PSOE, el que està "clar és que el Govern central en aquest moment no té una majoria suficient per acreditar un paquet legislatiu i un paquet pressupostari".

"Estem davant una legislatura ingovernable", ha sentenciat, després de subratllar que l'executiu ni tan sols ha presentat el projecte de pressupostos 2025. "Tenim un govern centrat a resoldre els seus problemes judicials i no els problemes dels espanyols", ha manifestat.