Feijóo veu un "petit moviment" en els socis i respon a Sánchez que l'oposició "demana decència, no és tramposa"

Diu que no s'"especula" amb les mocions de censura sinó que es presenten
MADRID, 1 juny (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recalcat aquest dilluns al president del Govern central, Pedro Sánchez, que l'oposició "no és tramposa" sinó que demana "decència" i l'ha acusat de tenir "por" de les urnes. Dit això, ha admès que veu "algun moviment" en els socis del PSOE i que és "optimista" perquè tothom està "demanant eleccions anticipades" davant la situació "límit" que viu el país.
"Estic molt interessat en quina és l'actitud dels socis del govern i sembla que hi ha un petit moviment. Veurem si aquest moviment es queda en una burla o, per contra, és un moviment conseqüent", ha declarat Feijóo en una entrevista a Telecinco, que ha recollit Europa Press.
El cap de l'oposició ha reiterat que farà "tot el possible" per canviar el govern de Pedro Sánchez. "Jo soc un aliat de dos plantejaments: De la decència i de les eleccions anticipades. Si els partits que ara demanen eleccions anticipades de veritat hi estan d'acord, aquí ens unirem", ha ressaltat.
Després d'assegurar que aquest dilluns fa vuit anys de la moció de censura que va portar Sánchez a La Moncloa, un pas amb el qual no va venir "a netejar res" sinó a "tacar-ho tot", Feijóo ha demanat no "especular" amb les mocions de censura perquè "el focus està a saber el contingut i l'abast d'aquesta corrupció sistèmica". A més, ha advertit que el Govern central el que pretén és "canviar de conversa".
"Amb les mocions de censura no s'hi especula. Si vostè vol fer una moció de censura, la presenta. Per tant, jo no continuaré especulant sobre una moció", ha resolt el president del PP.
MISSATGE AL PNB I ALS CÀRRECS SOCIALISTES
Feijóo ha subratllat que ell està pendent d'escoltar amb "atenció" el que diuen els socis, els quals asseguren que la situació és "insostenible". Els socis diuen que si hi ha finançament il·legal actuaran i si hi ha organització criminal no actuaran?", els ha preguntat, per afegir que el PSOE està "en mans de malfactaors" com va dir en el seu moment l'exvicepresident socialista Alfonso Guerra.
El president del PP s'ha adreçat després al PNB i l'ha comminat a "prendre una decisió" després de l'"amenaça" del PSE de governar amb Bildu al País Basc si fan passos per donar suport a la moció. A més, ha demanat als alcaldes socialistes "que també actuïn".