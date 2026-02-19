Feijóo veu Marlaska un "incompetent" si no sabia que el DAO estava investigat per agressió sexual

DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS
GRANOLLERS (BARCELONA), 19 (EUROPA PRESS)
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, és un "veritable incompetent" si realment no tenia constància de la presumpta agressió del cap de la Policia Nacional, el comissari principal José Ángel González, quan la querella de la víctima és del 9 de gener.
Ho ha dit en una atenció als mitjans a Granollers (Barcelona) després de visitar una fàbrica de Pastas Gallo i acompanyat del senador del PP Juan Milián; l'alcalde de Castelldefels (Barcelona) i president del PP a la província de Barcelona, Manu Reyes, i el diputat al Parlament Juan Fernández.
Feijóo considera evident que el número dos del cap de la Policia Nacional estava al cas dels fets i que va intentar que la presumpta víctima retirés la denúncia, i ha insistit que "amb tota aquesta informació, costa molt de creure que el ministre d'Interior no en tingués coneixement", per la qual cosa ha insistit que Marlaska dimiteixi o el president Pedro Sánchez el destitueixi.