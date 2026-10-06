Feijóo veu en l'amnistia "un altre engany" de Sánchez: "Vendre favors a canvi de poder"

MADRID 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dimarts, després que el Tribunal Constitucional hagi avalat amnistiar la malversació als dirigents del procés, que la mesura de gràcia és "un altre engany més" del cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez.
"Vendre favors a canvi de poder s'ha de castigar a les urnes. Espanya mereix, per fi, un govern que torni a posar per davant la veritat, la llei i la igualtat de tots els espanyols", ha declarat Feijóo en un missatge a X recollit per Europa Press.
Així s'ha pronunciat després que el Tribunal Constitucional hagi avalat amnistiar el delicte de malversació que pesa sobre dirigents del procés com l'expresident català i líder de Junts, Carles Puigdemont, i hagi ordenat aplcar-la al Tribunal Suprem (TS).
Feijóo, que ha promogut diverses manifestacions en els darrers dos anys contra l'amnistia, ha recordat que el PP "va respectar el criteri del Tribunal Suprem quan va dictar la sentència condemnatòria sobre el procés i també ara".
"Però res pot esborrar que l'amnistia és un altre engany més de Sánchez. És impossible convertir una mentida en veritat, ni una immoralitat en quelcom just", ha advertit el president del Partit Popular.