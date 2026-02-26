Feijóo veu "desitjable" que el rei emèrit torni a Espanya i "reconciliar" els espanyols amb qui "va aturar el 23-F"

Carlos Luján - Europa Press
MADRID 26 febr. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dijous que seria "desitjable" que el rei emèrit, que resideix a Abu Dhabi des de l'agost del 2020, tornés a Espanya. A parer seu, la desclassificació dels documents sobre l'intent de cop d'estat del 23 de febrer del 1981 "ha de reconciliar els espanyols amb qui va aturar el cop d'estat".
Així s'ha pronunciat Feijóo l'endemà que el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publiqués l'acord del Consell de Ministres pel qual s'acorda la desclassificació dels documents relatius al cop d'estat del 23-F dut a terme pel tinent coronel Antonio Tejero en entendre que ja no suposen un "risc per a la seguretat i la defensa de l'Estat".
Aquests documents recullen el compromís de Joan Carles I amb l'ordre constitucional i el seu paper clau per frenar l'intent de cop d'estat. "Juro que ni abdicaré la Corona, ni abandonaré Espanya", va afirmar aleshores.
RECORDA QUE EL MATEIX EMÈRIT "HA RECONEGUT ERRORS"
El president del PP considera que la desclassificació dels documents del 23-F "ha de reconciliar els espanyols amb qui va aturar el cop d'estat". "Crec que seria desitjable que el rei emèrit tornés a Espanya", afirma en un missatge a X recollit per Europa Press.
Feijóo ha indicat que el mateix emèrit "ha reconegut errors innegables en la seva trajectòria" però subratlla que "qui va contribuir a sostenir" la democràcia i les llibertats "en un moment clau hauria de passar l'última etapa de la seva vida amb dignitat i al seu país".