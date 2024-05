Feijóo veu en la "corrupció" de l'amnistia l'"acta de defunció" del PSOE

MADRID, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit "covard" al cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, per no pujar al ple del Congrés a defensar la llei d'amnistia, un "frau electoral" que, a parer seu, suposa l'"acta de defunció" del PSOE. És més, ha reiterat que aquesta norma és un acte de "corrupció política" amb el qual el president del Govern central va aconseguir la investidura per arribar a La Moncloa.

"Per la corrupció política no van merèixer arribar-hi i per la corrupció econòmica mereixen anar-se'n. Avui hem assistit a l'acta de defunció del PSOE", ha proclamat Feijóo, en referència també al cas Koldo i a la investigació judicial a la dona Sánchez, Begoña Gómez.

Durant la seva intervenció en el ple de la cambra baixa abans de l'aprovació definitiva de la llei d'amnistia, Feijóo s'ha adreçat als escons de Junts i a la seva portaveu parlamentària, Miriam Nogueras, per afirmar que és el dia de "la seva victòria". "L'1,6% dels espanyols ha guanyat la resta. Sabeu per què? Per l'ambició d'un sol home", ha afirmat.

Feijóo ha recriminat a Sánchez que no hagi sortit a donar la cara a la tribuna per defensar la norma, i "tampoc no s'atreveix a sotmetre-la al conjunt dels espanyols" a les urnes, però ha dit que "no s'hi atreveix" perquè "sap que no té l'aval" ni "jurídic, ni social ni moral".

"Si tan bona és l'amnistia, retireu-la, incloeu-la en el programa electoral, presumiu-ne a tot Espanya, convoqueu la gent, feu-ho en gran, convoqueu eleccions i escoltem tots els espanyols què n'opinen, d'aquest frau electoral", ha demandat el president del PP.

Feijóo ha dit aleshores als escons socialistes: "Pregunteu-vos per què és tan covard que ni tan sols compareix avui aquí". Minuts després, quan arrencava la votació, el president del Govern central ha entrat a l'hemicicle per votar la norma, que s'ha fet per crida.