Feijóo veu en la condonació del deute un "parany injust" que incentiva "la mala gestió i la pujada d'impostos"

MADRID 25 febr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que la condonació del deute que proposa el govern de Pedro Sánchez és un "parany injust" que, a parer seu, incentiva la "mala gestió i la pujada d'impostos". A més, ha dit que és "fals que es condoni un sol euro de deute a ningú".

"Hem de denunciar que no es pot comprar el lloguer del palau de La Moncloa amb els diners del conjunt dels espanyols subvencionant la irresponsabilitat i la pujada d'impostos", ha declarat Feijóo en una jornada de Madrid Foro Empresarial.

L'endemà que el Ministeri d'Hisenda hagi anunciat que portarà al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) d'aquest dimecres una proposta per condonar 83.252 milions de deute de les comunitats autònomes, Feijóo ha insistit que la condonació del deute és un "parany" i és "injust" perquè "el deute no es condona" sinó que "es transvasa d'un lloc a un altre".

"El deute que un català té com a català per la manca de gestió eficient de la Generalitat, ara el tindrà com a espanyol. Per tant, el que es fa és comprar el lloguer de La Moncloa amb diners públics. Això és molt car", ha ressaltat.

EL PP, A FAVOR DE REESTRUCTURAR EL DEUTE

A més, ha dit que les comunitats autònomes que han complert el dèficit públic i la regla de despesa, amb un deute en percentatge de PIB per sota de la mitjana, són les que "ara finançaran les que s'han endeutat més que ningú i que a més han apujat els impostos més que ningú".

El cap de l'oposició ha assenyalat que el PP estaria disposat a parlar de reestructuració del deute per parlar per exemple dels percentatges d'interès, "però sense perdonar el deute". "Insisteixo, és un parany injust que comporta un manual de males pràctiques que pertorba la moralitat de la despesa pública", ha declarat.