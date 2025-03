Feijóo veu Catalunya amb "menys autonomia" que mai i acusa Sánchez d'estar desautoritzat

Qualifica Sánchez com el president "més feble" de la UE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat aquest diumenge que "Catalunya mai ha tingut menys autonomia que ara" i ha titllat el cap de l'executiu, Pedro Sánchez, de president desautoritzat, després de l'acord PSOE-Junts materialitzat aquesta setmana per al traspàs de competències sobre immigració.

"Mai a Catalunya el president de la Generalitat ha d'estar atent del que es digui a Waterloo i del que es firmi a Madrid", ha lamentat Feijóo en la seva intervenció a la calçotada de Valls (Tarragona).

El dirigent dels populars ha qualificat Sánchez com "un primer ministre desautoritzat" per, textualment, el seu govern, la seva coalició parlamentària trencada i en mans de l'independentisme, i l'ha descrit com el primer ministre més feble de la Unió Europea (UE).

"Espanya té al capdavant el president menys fiable d'Europa", ha incidit Feijóo, cosa que ha atribuït a, en les seves paraules, la seva feblesa parlamentària, de principis i malaltissa pel poder.

Així mateix, ha culpat Sánchez d'un desmantellament del control de les fronteres i les polítiques d'estrangeria i immigració: "Com ens hem de fer respectar fora si no es respecta ni a si mateix, ho incompleix tot i diu que ara manen les minories al país?"

Feijóo ha sintetitzat que Espanya ara tindrà "dues falses polítiques frontereres: la del govern, que és ninguna, i la del separatisme, que és a la que li agrada exclusivament repartir carnets".

Ha assegurat que aquest acord entre juntaires i socialistes, amb la proposició de llei orgànica registrada al Congrés, suposa un risc per a la seguretat nacional i també per la de Catalunya.

"No deixarem que cap català se senti estranger fora d'Espanya, ni cap espanyol se senti estranger a Catalunya", ha reivindicat.

A més, Feijóo ha retret la retirada per part de Junts de la proposta sobre la qüestió de confiança al cap de l'executiu: "La confiança no es negocia. La confiança es té o no es té".

El líder dels populars ha promès "retornar la confiança a la política", al Govern central, i que Espanya tindrà un president en què es pugui confiar, en les seves paraules.