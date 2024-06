Feijóo troba "lògic" negociar amb el PSOE altres òrgans com el Banc d'Espanya

MADRID, 27 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera "lògic" negociar amb el PSOE altres òrgans amb vacants pendents com el Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) o la Junta Electoral Central (JEC). Segons ha subratllat, el PP és "el primer partit d'Espanya" i no "renunciarà" al que li correspon.

En una entrevista a esRadio, Feijóo ha indicat que l'acord per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) "no es va condicionar a cap altre pacte". "No renunciarem al que ens correspon", ha afirmat, després de citar òrgans com el Banc d'Espanya, la CNMV o la JEC.

Respecte a si ja han parlat sobre aquestes altres vacants després que els socialistes han apuntat que ja estan avançades les negociacions, Feijóo ha al·ludit a les declaracions de Pedro Sánchez quan va qualificar el PP d'"ultradreta", juntament amb Vox i Alvise. "És curiós que no es pugui pactar res amb la ultradreta i ara resulta que cal pactar-ho tot, no? Aquesta és la coherència del Govern central", ha exclamat.

En aquest sentit, ha indicat que el PP "és el primer partit d'Espanya" i té "més diputats que el Partit Socialista". A parer seu, amb aquesta representació parlamentària, "el més lògic" és actuar com "s'ha funcionat durant 40 anys a Espanya".

Així, ha assenyalat que el Govern central proposa el governador del Banc d'Espanya i a l'oposició li correspon proposar el "sotsgovernador". "Això sempre ha estat així", ha emfatitzat, per confiar que continuï sent així.