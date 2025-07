Feijóo tria a Tellado com a nou secretari general del PP i Ester Muñoz serà la nova portaveu al Congrés

MADRID 2 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat aquest dimecres que Miguel Tellado, actual portaveu parlamentari al Congrés, serà el nou secretari general de la formació, en substitució de Cuca Gamarra. El recanvi es materialitzarà al XXI congrés nacional que el PP celebra aquest cap de setmana a Madrid.

A més, Feijóo ha avançat en una entrevista a Antena 3 que la diputada lleonesa i actual sotssecretària de Sanitat i Educació del PP, Ester Muñoz, serà la nova portaveu del Grup Popular en el Congrés, ocupant així la vacant que deixa Tellado.

Aquest dilluns Cuca Gamarra ja va confirmar que deixaria la Secretaria General del PP --un lloc que ocupa des del congrés d'abril de 2022 que va acabar amb la sortida de Pablo Casado--, si bé seguirà formant part del comitè de direcció del partit, previsiblement al capdavant de l'àrea de Justícia.

"Toca relleu i demano relleu", va afirmar Gamarra en una roda de premsa, on va defensar la "necessitat" que la "estructura del partit es vagi adequant als reptes que té el PP per davant", davant dels "gravíssims fets" que estan coneixent entorn de la "corrupció" del PSOE.

Ara, Feijóo apostarà per Tellado com el seu nou 'número dos' en el Partit Popular, un lloc des del qual s'encarregaria de posar el partit a punt per a les properes cites electorals.