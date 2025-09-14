Feijóo tria quatre dones per elaborar un Llibre Blanc del Medi Rural juntament amb el sector primari

CIUDAD REAL 14 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha proposat als representants del sector primari elaborar un Llibre Blanc del Medi Rural que, segons ha apuntat, atengui les necessitats "reals" de la gent i no "els que moltes vegades intenten dissenyar com hem de viure des de les finestres d'un despatx de Brussel·les o d'un despatx del passeig de la Castellana".
Així ho ha avançat aquest diumenge el líder del PP en un acte sobre el sector primari a la localitat de Membrilla, a Ciudad Real, on ha estat acompanyat del president del PP de Castella - la Manxa, Paco Núñez, i l'alcalde de la localitat, Jorge Navas Alcaide.
"Abans d'anar al camp a demanar-li el vot, jo vull tenir llest el Llibre Blanc del Medi Rural d'Espanya. I sotmetre'm després, això sí, a demanar el vostre vot per implementar-ho", ha emfatitzat un Núñez Feijóo, que ha insistit que ell no vol el vot "per esprémer més al camp". "Vull el vot per servir al camp, que és diferent. Vull servir al meu país. No esprémer el vot de la gent dient-los una cosa per fer la contrària", ha argumentat el popular.
Convençut que elaborar aquest llibre blanc suposarà un treball "ingent", el president del PP ha aprofitat aquest acte en aquest municipi de Ciudad Real per presentar a l'equip del Partit Popular que s'encarregarà de desenvolupar-lo.
Per a aquesta tasca, Núñez Feijóo ha proposat quatre dones. D'aquesta manera, l'eurodiputada Carmen Crespo s'encarregarà de coordinar l'equip d'Agricultura, de Ramaderia, de Desenvolupament Rural i de la despoblació a Espanya. Una persona que, segons Núñez Feijóo, "coneix bé el camp" i té "un paper determinant" en les negociacions de Brussel·les.
També formarà part d'aquest equip la consellera d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Sostenible d'Extremadura, Mercedes Morán, com a secretària de la PAC. "És una especialista en política agrària comuna i en alimentació", ha subratllat el dirigent del PP.
Així mateix, la diputada nacional Milagros Marcos s'encarregarà del desenvolupament rural i del forestal i la diputada Rosa Quintana s'encarregarà de tota la política pesquera. "És una de les persones que més sap del mar", ha incidit Núñez Feijóo.