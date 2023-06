Feijóo tria Marta Rivera de la Cruz, ex de Cs, com a número dos de la seva llista per Madrid al Congrés

MADRID, 14 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha triat l'exconsellera Marta Rivera de la Cruz, ex de Cs, com a número dos en la candidatura del PP al Congrés dels Diputats, segons ha informat el PP.

Rivera de la Cruz, escriptora i exconsellera de Cultura de la Comunitat de Madrid amb Isabel Díaz Ayuso, es va presentar a les eleccions municipals del passat 28 de maig en la llista del PP que va encapçalar José Luis Martínez Almeida.

Independent, i en el seu moment militant de Cs, reforça el compromís de Feijóo per la Cultura en una llista en la qual també hi haurà perfils vinculats al sector, com són Borja Sémper i Jaime de los Santos, segons ha afegit la formació.