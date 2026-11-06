Feijóo tria 'El canvi necessari' com a lema de campanya, que arrencarà el dijous 12 a Badalona

MARISA PIQUERAS - EUROPA PRESS
MADRID 6 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP i candidat a la presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijóo, ha triat 'El canvi necessari' com a lema de campanya per a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre, que arrencarà el dijous 12 de novembre amb un acte a Badalona (Barcelona), segons ha informat el partit.
Dijous a la nit arrenca oficialment la campanya electoral (durant la qual el PP recorrerà totes les autonomies) i Feijóo farà el primer gran acte a Badalona amb l'alcalde de la ciutat i candidat al Congrés per Barcelona, Xavier García Albiol.
Els populars ja tenen programats altres actes importants de campanya. Així, el dissabte 14 de novembre el candidat del PP serà a Santiago de Compostel·la i el dissabte 21, en ple equador de campanya, oferirà un altre míting a València.
Un cop el president espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar la convocatòria d'eleccions fa tres setmanes, el PP va desplegar una lona a la façana de la seva seu amb el lema 'Per fi'. Aquest divendres ha desvelat que l'eslogan dels 15 dies de campanya serà 'El canvi necessari'.
DIMARTS FEIJÓO PRESENTARÀ PÚBLICAMENT EL SEU PROGRAMA ELECTORAL
A més, el PP ha avançat que el partit presentarà el dimarts 10 de novembre el seu programa electoral per a les generals, que ha coordinat la vicesecretària de Sectorial, Alma Ezcurra. En aquest acte de presentació, que tindrà lloc a Madrid, hi participaran Feijóo i la mateixa Ezcurra.
"A l'Espanya de Feijóo, les idees són el més important i, per tant, volem donar-hi valor. Som el partit de la proposta, ho hem estat fent al llarg dels últims mesos", ha afirmat el secretari general del PP, que ha dit que en campanya vol que es parli de "gestió" i el seu candidat compta amb una "experiència" de 14 anys al capdavant de la Xunta de Galícia o dirigint Correus o Insalud.