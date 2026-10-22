Feijóo tria Álvarez de Toledo com a número dos a la llista de Madrid per al Congrés

MADRID, 22 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP i candidat a la presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijóo, ha triat la diputada Cayetana Álvarez de Toledo com a número dos a la llista de Madrid per al Congrés de cara a les generals del pròxim 29 de novembre, segons ha confirmat el partit. A més, el portaveu nacional del PP, Borja Sémper, repeteix en el tercer lloc d'aquesta mateixa candidatura, com en les eleccions del 2023.
Álvarez de Toledo, actual portaveu adjunta del Grup Popular al Congrés, apareixia a les travesses de molts dirigents del PP per acompanyar Feijóo en la segona posició de la candidatura per Madrid, de la qual ja va formar part en les generals del 2023 en el lloc número sis.
El mateix Feijóo va insinuar dimarts que Álvarez de Toledo seria la número dos per Madrid després de remarcar que "va votar en contra de l'amnistia" i que va demanar la compareixença de "la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) en la Comissió de Secrets Oficials". "És una política previsible, honesta i que no diu una cosa i fa la contrària", va afegir després en una entrevista a esRadio.
Aquests dies una de les principals incògnites de les llistes del PP era qui seria el número dos de Feijóo. En les generals del 2023, el president dels populars va apostar per Marta Rivera de la Cruz, que havia estat consellera de Cultura i diputada de Ciutadans. No obstant això, poc després va renunciar a l'escó per centrar-se en l'Ajuntament de Madrid com a delegada de l'Àrea de Govern de Cultura, Turisme i Esport.