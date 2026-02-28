Feijóo traslladarà matí a metges mesurades per a un sistema de salut que cal "finançar, equiparar i potenciar"

Rafael Bastante - Europa Press
ÀVILA 28 febr. (EUROPA PRESS) -
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha assenyalat que aquesta setmana traslladarà als responsables dels principals sindicats mèdics "propostes" que implementarà en el seu primer any de legislatura per millorar un Sistema Nacional de Salut que s'ha de "finançar equiparar i potenciar".
Durant un acte de campanya a Àvila on ha recolzat al candidat del partit a la Junta en les properes eleccions del 15 de març a Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, ha lamentat que "mai" el sistema havia estat "tan deteriorat" com ara. "El que necessita la sanitat pública del nostre país és finançament i professionals", ha recalcat.
Feijóo també s'ha referit a les reivindicacions dels metges, a els qui ha assegurat haver escoltat en dues reunions diferents la setmana passada. "Cal tenir més metges. Només en atenció primària necessitem en els metges de família i pediatres en més de 4.500 metges. I us asseguro que he pres bona nota", ha afirmat.
Entre les seves propostes, el president del PP ha apostat per "una oferta de MIR proporcional que creixi de manera sostinguda, anticipada" perquè, en les seves paraules, "no es repeteixi l'espectacle d'aquest any" on "encara no han sortit les notes". Així mateix, ha indicat que cal "millorar el sistema de guàrdies" dels hospitals i "reduir la burocràcia" a la qual s'enfronta el personal mèdic.
"Per això, demà mateix enviaré als metges aquestes propostes i unes altres per escrit que em comprometo a impulsar el primer any de la següent legislatura", ha assegurat Feijóo.
El líder del PP ha insistit que per el seu partit "no hi ha espanyols de primera i de segona" i considera que els metges "no haurien d'haver de canviar la bata blanca per l'estelada" perquè se'ls escolti.
Finalment, ha advocat perquè la sanitat "és una peça separada en el sistema de finançament de les comunitats autònomes". "Perquè això va de sanitat, d'educació i de serveis socials, no va de territoris, va de persones", ha conclòs.