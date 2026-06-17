Feijóo titlla Sánchez de "covard" per "emmordassar" el Congrés dels Diputats

MADRID 17 juny (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit "covard" al president del Govern central, Pedro Sánchez, per "emmordassar" el Congrés després que el PSOE i Sumar hagin vetat votar les esmenes del Grup Popular i Junts que demanaven convocar eleccions. En la rèplica, Sánchez ha acusat el cap de l'oposició de ser un inquisidor i ha reiterat que les generals se celebraran el 2027.
El xoc entre Feijóo i Sánchez ha tingut com a teló de fons la decisió del PSOE i Sumar d'unir els seus vots a la Mesa del Congrés per impedir que es votin en el ple de dijous les esmenes del PP i Junts per posar fi a la legislatura i convocar eleccions al·legant que aquesta competència és exclusiva del cap de govern i no del legislatiu. El PP ja ha avançat que no descarta portar aquest veto al Constitucional.
En la sessió de control al Govern central en el ple del Congrés, Feijóo ha assenyalat que aquest dijous tenien dret a votar la continuïtat de la legislatura amb aquestes esmenes, però ha afirmat que el president espanyol "és un covard" i té "por a la democràcia".
FEIJÓO A SÁNCHEZ: "ÀNIMS, PEDRO"
"Ja no és que votem a les urnes, sinó que a més no vol que votem al Congrés. No té dret a emmordassar el parlament. Vostè no és un demòcrata. Senyor Sánchez, si jo fos una mala persona, només li diria una cosa: Ànims, Pedro", ha etzibat Feijóo a Sánchez.
Feijóo ha carregat contra Sánchez per la corrupció després de recordar que dilluns la seva dona, Begoña Gómez, "tornava al jutjat" i aquest dimecres "per primer cop" un expresident (José Luis Rodríguez Zapatero) "és davant un jutge acusat per sis delictes greus de corrupció".
Així mateix, el cap de l'oposició ha vinculat Sánchez amb l'exmilitant socialista Leire Díez i les "clavegueres", ja que, segons li ha dit, les pagava "el seu partit", les dirigia "el seu número dos", i tot es feia per "defensar 'P.S.'". "L'objectiu era defensar-lo a vostè i vostè no s'assabentava de res", ha exclamat amb ironia, per afirmar que els argumentaris de Sánchez "cada dia són més ridículs".
SÁNCHEZ ES REFEREIX A FEIJÓO COM UN INQUISIDOR
En el seu torn, el cap de l'executiu ha dit que no el deixa de sorprendre "la talaia moral" des de la qual Feijóo es converteix en un inquisidor quan, segons ha recalcat, va ser designat president del PP "per tapar la corrupció de la senyora Ayuso", la presidenta de la Comunitat de Madrid, i "s'asseu a la seu d'un edifici finançat en B".
Dit això, Sánchez ha garantit que les eleccions "se celebraran" però ha assenyalat que "la pregunta no és aquesta" sinó quin país "es presentarà el 2027 respecte al 2018" i si és "un país millor o pitjor".
"Indiscutiblement és un país millor en termes de creixement, d'ocupació i de desigualtat", ha dit als escons del Grup Popular, els qui ha acusat de votar en contra de mesures del seu executiu com la revaloració de les pensions o l'escut social.
"La degeneració política té molt a veure amb les votacions que sistemàticament es produeixen en aquesta cambra", ha afirmat Sánchez, per retreure al PP que s'hagi convertit en una oposició "destructiva" i voti "sistemàticament en contra" de tot allò que beneficia la ciutadania.