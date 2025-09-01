Feijóo suggereix que Illa pretén "substituir" a Cerdán com a interlocutor amb Puigdemont

MADRID 1 set. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha menyspreat la intenció del president de la Generalitat, Salvador Illa, de reunir-se amb el president de Junts, Carles Puigdemont, alertant que el socialista català "tampoc és de fiar" i preguntant-se si "pretén substituir" a l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán com a interlocutor.
Així s'ha pronunciat Feijóo en una roda de premsa des d'Aranjuez (Madrid) després de reunir al comitè de direcció del PP sobre la cita que mantindran Illa i Puigdemont a Brussel·les.
"Suposo que tots els espanyols s'estan adonant que Illa tampoc és de fiar, que al final també menteix", ha proclamat Feijóo, que ha denunciat que "res d'això es fa en nom dels espanyols" i "ni tan sols dels quals han votat al PSOE".
Amb tot, Feijóo ha suggerit que Illa "pretén substituir" a Santos Cerdán com a interlocutor de Puigdemont, per la qual cosa s'ha mostrat "atent" als propers dies.
"Que el president de la Generalitat de Catalunya es converteixi en el senyor Cerdán és una falta de respecte al conjunt dels catalans i a l'estat de les autonomies", ha denunciat.