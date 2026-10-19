Feijóo signa el 'Contracte amb Espanya' i dona la seva paraula que el complirà

MADRID 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP i candidat a la presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijóo, ha donat aquest dilluns la seva "paraula" que complirà una dotzena de promeses electorals en matèria d'habitatge, pensions o immigració amb les quals pretén dur a terme una "reconstrucció nacional" a Espanya. Després d'assegurar que els espanyols mereixen un president que "els digui la veritat sempre", ha subratllat que no els "fallarà" si el voten en els eleccions del pròxim 29 de novembre.
"La meva ambició més gran és aconseguir que la paraula d'un president del govern torni a tenir valor. Per això, us asseguro que cada paraula, cada proposta i cada compromís que assumeixi serà el meu contracte amb els espanyols", ha proclamat en un acte a l'Espacio de Larra de Madrid on ha presentat el 'Contracte amb Espanya' al costat de la bandera d'Espanya i de la UE.
Tal com recull el manifest que ha signat, Feijóo s'ha compromès a "defensar la sobirania i la integritat territorial d'Espanya"; a "millorar la qualitat" de la democràcia i "reforçar la separació de poders"; a "netejar l'Estat i fer-lo més eficaç i més fort"; a construir "un milió d'habitatges"; a "ordenar la immigració"; i "a garantir la revaloració de les pensions".
"Em comprometo a que el nostre tren torni a ser un orgull nacional. Em comprometo a invertir en infraestructures hídriques que ens preparin millor per afrontar inundacions i sequeres. Em comprometo a que hi hagi més metges. Em comprometo a una educació exigent i amb millors resultats. Em comprometo a tenir uns carrers més segurs. Em comprometo a abaixar els impostos. Em comprometo a que pujarà el salari mitjà dels espanyols", ha prosseguit.
A més a més, ha promès recuperar la "credibilitat exterior" d'Espanya i "el seu orgull", a banda de "defensar una nació de ciutadans lliures i iguals". "Em comprometo amb el canvi que Espanya necessita. Em comprometo amb la reconstrucció de la nostra nació", ha afirmat.