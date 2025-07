Feijóo: "Si es votés demà, crec que el PP trauria majoria absoluta"

MADRID 13 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestat que si el president del Govern central, Pedro Sánchez, no vol convocar eleccions és perquè la societat "li donaria al PP un encàrrec molt clar per tornar a la normalitat política i creu que actualment hi ha "més de dos milions de persones addicionals" que poden votar els populars, procedents de Vox o del PSOE.

"Si demà hi hagués eleccions, estic convençut que el PP trauria una majoria absoluta. Un pacte directament de les urnes amb un compromís: 'Governi vostè, torni a la normalitat política, assumeixi la regeneració democràtica que ha de fer al seu país, posi una altra vegada aquest país a funcionar, uneixi els espanyols, derroqui el mur i comencem una altra vegada a construir l'Espanya del diàleg i l'Espanya del consens i l'Espanya del progrés'. Estic convençut que així passaria", ha assenyalat aquest diumenge en una entrevista a 'El Mundo', recollida per Europa Press.

De cara a unes pròximes eleccions, Feijóo ha manifestat el seu compromís d'aconseguir "deu milions de vots" i formar "un govern en solitari", sense necessitat de pactar amb Vox, si bé reconeix que si no aconsegueixen aquesta majoria absoluta caldrà pactar-hi.

D'altra banda, sobre l'atac a Sánchez, amb el negoci de "saunes-prostíbuls" de la família de la seva dona, el líder popular defensa que va veure necessari introduir-ho en la conversa pública perquè "és un fariseisme inadmissible que es presenti com a capdavanter de la il·legalització de la prostitució".

"No es poden acceptar lliçons de moralitat des de la immoralitat. Jo he fet una crònica més que una crítica, i a més amb un nivell ètic molt superior al seu, perquè jo no vaig mentir. De lliçons de moralitat i d'exemplaritat, cap", argumenta abans de qualificar al cap de l'executiu de "superb i insolent". "És un polític que porta en el seu ADN el frau. Ja n'hi ha prou", subratlla.

A l'entrevista, Feijóo ha carregat contra Sánchez, el qual acusa d'encapçalar "un govern corrupte" i augura que el PSOE serà "castigat" pels electors "durant molt de temps" pels escàndols de corrupció. "Tenim prou escàndols de corrupció perquè el govern ja hagués dissolt les Corts i convocat eleccions. Fins a on arribarà? Fins al que ens vulgui explicar Aldama, el que ens vulgui explicar Ábalos o el que puguin descobrir la Guàrdia Civil o els jutges", indica.

En aquest sentit, considera que el Govern central caurà "si Ábalos i Aldama volen" i són persones "clau" per saber si la legislatura acabarà el 2027 o abans. "Veurem què passa a la tardor", assenyala i assegura que Sánchez "no seria res" sense Ábalos. "És una peça clau en la promoció de Sánchez", afirma.

Preguntat per Cerdán, Feijóo admet que té dubtes sobre el paper que va poder exercir i apunta que el rellevant "és que sap quins són els límits que Sánchez li va posar per seguir al govern". "Cerdán pot parlar i explicar a tots els ciutadans quina és la relativitat moral en l'àmbit polític del senyor Sánchez", insisteix.

Així mateix, critica que els socis del Govern central "han passat a ser-ne còmplices" i adverteix que si continuen apostant per l'executiu "es convertiran en encobridors i començaran a tenir un desgast electoral evident perquè la majoria dels electors són gent decent". "El desgast dels socis per mantenir un govern envoltat de corrupció comença a ser més crític del que hagin pogut aconseguir amb els privilegis pel suport a la investidura", recalca.

Finalment, no creu que Sánchez hagi sortit reforçat de l'últim ple al Congrés, en què va veure uns socis "molt incòmodes, sense resposta per al seu electorat", i a un president "captiu del que sap, del que va fer i del que va permetre fer". "Quan un està segur que els seus col·laboradors l'han traït o li han mentit, ha de sortir amb enorme convicció i empipament per la situació en què et trobes. Jo he vist un president envoltat, enfonsat i destrossat", detalla.