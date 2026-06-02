Actualitzat 02/06/2026 16:44

Feijóo sobre si anirà a Waterloo a reunir-se amb Puigdemont: "Parlem de coses serioses"

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo
DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respost aquest dimarts a la premsa en preguntar-li si anirà a Waterloo (Bèlgica) a reunir-se amb el líder de Junts, Carles Puigdemont: "Siguem seriosos".

Ho ha dit en sortir de la 41a Reunió Cercle d'Economia al Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha recomanat aquest dimarts a Feijóo anar a la residència de Puigdemont a Bèlgica si vol proposar una moció de censura instrumental al president del Govern central, Pedro Sánchez.

