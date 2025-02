Feijóo s'erigeix com l'"única oposició" a Sánchez i diu que Puigdemont no li dona ordres"

MADRID 3 febr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha erigit aquest dilluns com l'"única oposició" al cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, en al·lusió a Vox, i ha afirmat que a ell no li dona "ordres" l'expresident Carles Puigdemont, només els afiliats del seu partit.

"Els xantatges i les pressions que se'ls quedin uns altres per al seu politiqueig d'estar per casa. Amics, som un partit lliure. Lliure per dir que 'no' quan es tracta de salvar Sánchez. I lliure per dir que 'sí' quan es tracta de deixar clar que estem a favor d'apujar les pensions a la nostra gent gran", ha proclamat.

D'aquesta manera ha respost en la Junta Directiva Nacional del PP --màxim òrgan del partit entre congressos-- a les dures crítiques que està rebent el PP tant des del Govern central com des de Vox pel seu suport al decret òmnibus, després que el Grup Popular votés 'no' fa una setmana a un decret similar.