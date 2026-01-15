Feijóo serà "altaveu" del rebuig de totes les CCAA al nou finançament autonòmic

MADRID 15 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat aquest dijous que dilluns vinent serà un "altaveu" del rebuig de totes les CCAA del règim comú, excepte Catalunya, del nou finançament autonòmic, i així ho traslladarà a Pedro Sánchez a La Moncloa en la reunió del 19 de gener.
Feijóo ha recollit, en una entrada a X, diversos titulars de diferents mitjans de comunicació --RTVE, 'El Mundo', 'ElDebate' i 'ABC'-- en els quals es reflecteix el rebuig de totes les autonomies, excepte Catalunya, al nou model de finançament autonòmic que dimecres va posar sobre la taula la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).
"CONSENS" CONTRA EL NOU MODEL
El líder popular destaca el "consens" assolit per totes les CCAA "excepte una" i considera que és "revelador": "Han dit de manera unànime que un condemnat per malversació no pot ser l'arquitecte del nou model de finançament autonòmic".
Segons Feijóo, el camí emprès per Sánchez "no respon a les necessitats de la gent, sinó a l'exigències del separatisme".
Per aquest motiu, ha anunciat que dilluns a La Moncloa, en la reunió amb el president espanyol, serà "altaveu del que és just" i ha advertit que "no es pot continuar endavant amb això".