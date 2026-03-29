Feijóo: "Sánchez sap que com més creixi Vox més límits tindrà el PP"

Afirma que una repetició electoral a Extremadura i Aragó seria "una enorme decepció"
BARCELONA, 29 març (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que existeix una pinça entre el PSOE i Vox per ocupar l'espai electoral del PP: "Sánchez sap que com més creixi Vox més límits tindrà el PP", ha dit en referència al president del Govern, Pedro Sánchez.
En una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest diumenge, ha apuntat que Sánchez té com a objectiu que votants del PP es passin a Vox i el PP s'"empetiteixi", per la qual cosa considera que existeix una retroalimentació entre el PSOE i Vox.
Sobre el recent cicle d'eleccions autonòmiques a Extremadura, Aragó i Castella i Lleó ha defensat la convocatòria electoral perquè "els Pressupostos no es poden prorrogar indefinidament" i, per tant, creu que es va fer el que tocava, i ha assenyalat al Govern central per no aprovar comptes durant la legislatura, la qual cosa qualifica de frau polític continuat.
"Jo m'he compromès a fer les reformes legals necessàries perquè cap govern pugui estar una legislatura sense pressupostos. El fet que tu guanyis una votació per ser president del Govern no significa que tu pots fer el que vulguis durant els quatre anys següents", ha remarcat.
Sobre els resultats en aquestes eleccions ha afirmat que Vox està alt, però no és a costa del PP, i creu que la formació liderada per Santiago Abascal "és capaç de robar vots a l'abstenció i al PSOE", per la qual cosa ha destacat que el PP i Vox van aconseguir el 62% dels vots a Extremadura, una cosa que defineix com un canvi sociològic en un territori habitualment socialista.
NEGOCIACIONS AMB VOX
Sobre les negociacions amb Vox en aquestes comunitats autònomes ha assegurat que ell impulsa els acords i que s'ha d'acceptar el resultat de les urnes: "Jo tinc dos objectius: primer, que es produeixi un canvi polític a Espanya i, segon, donar estabilitat política a les comunitats autònomes on hi ha hagut eleccions", ha resumit.
Així, ha dit que una repetició electoral a Extremadura i Aragó seria "una enorme decepció" i creu que els votants de Vox volen un pacte amb el PP, per la qual cosa espera que cada partit no defraudi als seus electors.
SÁNCHEZ
Preguntat per la seva estratègia d'oposició respecte a Sánchez ha sostingut que no està especialment satisfet de contestar al president de forma desabrida, però assegura que "el nivell de provocació del president Sánchez no té precedents en la presidència dels governs d'Espanya".
"Sánchez és un personatge molt conflictiu. Conflictiu perquè ho van tirar del seu partit i va tornar sense aclarir el finançament de la seva campanya de primàries. Conflictiu perquè té en contra a tots els que van ser importants durant dècades en el partit socialista. Conflictiu perquè té conflictes al seu govern amb els seus socis, té conflictes amb la majoria de presidents de comunitats autònomes", ha exposat.
RELACIÓ AMB JUNTS
Sobre la relació del seu partit amb Junts s'ha referit a una possible moció de censura a Sánchez: "Si tinc vots per presentar una moció de censura, la presentaré. No conec cap època d'Espanya de pitjor clima de deterioració institucional, internacional o de benestar com aquesta", ha subratllat, i ha afegit que Sánchez està utilitzant la figura del líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ralentint la decisió del Tribunal Constitucional per intentar acabar la legislatura.
Així mateix, ha dit estar convençut que la majoria de votants de Junts no han votat al partit perquè Yolanda Díaz sigui vicepresidenta del Govern i creu que són partidaris d'una "política d'habitatge absolutament diferent", així com una baixada d'impostos, el manteniment de l'energia nuclear i una política d'immigració ordenada.
"Sánchez és un gran negoci per a alguns partits independentistes i un pèssim negoci per als catalans. Bé, la meva pregunta és: De debò que amb Sánchez hi ha algun català que visqui millor?", ha preguntat, i en referència a la situació política a Catalunya i la retirada dels Pressupostos per part del Govern ha reivindicat que els polítics catalans haurien de prendre's més de debò als ciutadans.
CONTEXT INTERNACIONAL
En referència al context internacional i el conflicte a Orient Mitjà ha afirmat que "una cosa és fer seguidisme a Trump i una altra cosa és enfrontar-se a Estats Units, que és el que està fent Sánchez", i ha assegurat que avui Espanya no és un país fiable des del punt de vista de les relacions internacionals.
Sobre l'ús de les bases militars nord-americanes a Espanya ha dit que haurien d'explicar-li para què s'utilitzen exactament: "Jo haig de protegir els interessos d'Espanya, no aconseguir un grapat de vots. I entre els interessos d'Espanya i un grapat de vots que pugui perdre, jo vull els interessos d'Espanya", ha resolt.