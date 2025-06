Feijóo: Sánchez no hauria de tornar de la Haia com a president després del "desmentiment" de Rutte en despesa militar

Creu que no hauria d'estar en aquest fòrum davant del "mal incalculable a la imatge d'Espanya" i la seva "poca fiabilitat" com a soci internacional

MADRID, 24 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dimarts que Pedro Sánchez no hauria de tornar com a president del Govern central de la cimera de la Haia davant del "ridícul" que suposa el "desmentiment" del secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, sobre la despesa en Defensa. És més, ha subratllat que no hauria d'estar en aquest fòrum internacional "quan fa setmanes que fa un mal incalculable a la imatge exterior d'Espanya" i ofereix "poca fiabilitat" com a soci.

"La política internacional és una cosa molt seriosa, no és una cortina de fum per tapar la corrupció, ni una puntada de peu endavant perquè uns altres compleixin els compromisos que adquireix un governant en la seva agonia", ha declarat Feijóo en la presentació de l'alcalde de Múrcia, José Ballesta, organitzat pel Fòrum ABC, al qual han assistit també la secretària general del partit, Cuca Gamarra, i el president de Múrcia, Fernando López Miras.

Les crítiques de Feijóo s'han produït un dia després que el secretari general de l'OTAN negués que s'hagi concedit una clàusula d'exclusió a Espanya perquè no es comprometi a gastar el 5% en Defensa, com pactaran els aliats a la cimera de la Haia. Segons Rutte, el càlcul de l'organització és que Espanya haurà de gastar el 3,5% del seu PIB en Defensa per complir els requisits militars pactats per l'OTAN, als quals Espanya ha vinculat la seva inversió militar després de pactar més flexibilitat.

Segons Feijóo, el "desmentiment" del secretari general de l'OTAN "és un dels pitjors ridículs internacionals de la política exterior i de la política de defensa que mai ha comès Espanya". A parer seu, el cap de l'executiu "fa massa temps que intenta enganyar a tothom" i "els jocs de triler no colen".

SENSE PRESSUPOSTOS, "ENVOLTAT PER LA CORRUPCIÓ" I SENSE AVAL DEL CONGRÉS

El cap de l'oposició ha avisat al president del Govern central que no pot tractar els aliats internacionals com "tracta els seus aliats al govern i els seus votants". "Ni tan sols pot enganyar a tothom, tot el temps, el senyor Sánchez", ha postil·lat.

Feijóo ha assenyalat que Sánchez ha "incomplert el seu deure constitucional de presentar el pressupost", "està envoltat per la corrupció" i no compta amb "autorització" de les Corts Generals per gastar més en Defensa.

"No té, doncs, cap autoritat per decidir en què es gasta els diners dels espanyols. No es pot governar Espanya l'any 2026 amb uns pressupostos de l'any 2021. Però molt menys pot comprometre una multiplicació de la despesa en defensa fins a l'any 2035 un govern que no se sap si arribarà al mes vinent", ha proclamat, per afegir que Espanya "necessita girar full" i "despertar del malson" que viu.

"SÁNCHEZ NO HAURIA D'ESTAR A LA CIMERA DE L'OTAN"

Segons Feijóo, el president del Govern central va comparèixer diumenge passat al palau de La Moncloa per "desinformar i canviar el focus dels problemes". A parer seu, "es va inventar un acord" amb l'OTAN "que no ha durat ni 24 hores".

"Només un president en una situació tan desesperada com el nostre, només una persona amb una relació incompatible amb la veritat com el senyor Sánchez, només algú com el senyor Sánchez és capaç de mentir fent servir com a arma la prova que la refuta", ha asseverat, per afegir que "l'arrogància pròpia del personatge es comenta sola i es desmunta també sola".

A continuació, ha assegurat que ell no li dona "cap importància" al fet que el president del Govern central li falti "el respecte personal, perquè forma part de la manca d'educació" però ha subratllat que sí que l'"indigna que insulti la intel·ligència de tots els espanyols".

Per això, ha dit que Sánchez "no hauria de ser avui" a la cimera de l'OTAN a la Haia "representant Espanya". "I si en aquesta reunió es confirma el desmentiment del senyor Rutte, no hauria de tornar d'allà com a president del govern de la nació", ha afirmat, per afegir que el cap de l'executiu "hauria mentit als aliats" i "als espanyols" i "no pot representar Espanya aquell que la desprestigia".

En aquest sentit, ha reiterat que "no ha de representar Espanya qui degrada les seves institucions cada dia". "No hauria de ser a un fòrum internacional quan fa setmanes que fa un dany incalculable a la imatge exterior d'Espanya", ha ressaltat.

SÁNCHEZ, EN LA PREMSA ESTRANGERA PER "LA CORRUPCIÓ"

El president del PP ha destacat que la premsa estrangera "ja només parla d'Espanya per destacar la corrupció de la política del govern". "Els casos de corrupció que envolten el president, el seu entorn polític, el seu entorn personal, la poca fiabilitat que ofereix com a soci internacional, amb els efectes econòmics i reputacionals que porta amb ell, no és admissible", ha emfatitzat.

Feijóo ha indicat que el govern de Sánchez, com acrediten les causes judicials obertes, "no ha servit als espanyols, sinó que fa massa anys que se serveix d'ells. "I deixarà tant les institucions com els comptes públics i la imatge d'Espanya molt pitjor de com les va trobar", ha advertit.

A parer seu, Espanya fa temps que pateix una greu "degradació de la política" quan "la política és gestionar amb respecte els diners de la gent, defensar els interessos de la majoria" i "millorar la vida de la gent", cosa que, segons ha subratllat, "és exactament el contrari a la política que practica el govern".