Feijóo revela que el PP ha demanat explicacions a l'alcalde d'Algesires per un presumpte cas d'assetjament sexual

MADRID 29 oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha revelat aquest dimarts que el seu partit ha demanat explicacions al senador i alcalde d'Algesires, José Ignacio Landaluce, després de publicar-se un presumpte cas d'assetjament sexual a dues companyes de l'Ajuntament. Ha afegit que, després de parlar amb ell, aquest assumpte s'ha "aclarit" però no n'ha ofert més detalls.

"Ahir surt en una xarxa una referència a un senador nostre i automàticament parlem amb ell i s'aclareix aquest assumpte. Per què? Perquè sabem que això pot passar", ha declarat Feijóo, per afegir que al PP no els poden "acusar de donar lliçons de tot i no ser exemple de res".

La reacció del president del PP s'ha produït l'endemà que l'eurodiputat Alvise Pérez, líder de S'ha Acabat la Festa, assenyalés per les xarxes socials el regidor d'Algesires amb la difusió de les captures de pantalla d'uns xats.

Enmig de la polèmica oberta pel 'cas Errejón', Feijóo ha indicat que "qualsevol denúncia" que hi hagi "sobre el PP l'han d'investigar". "En cas que es produeixi o que n'hi hagués. Per descomptat que sí", ha insistit, per afegir que "ningú no posa la mà al foc per ningú".