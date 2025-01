Feijóo reuneix els presidents regionals del PP el cap de setmana vinent a Astúries per mostrar la seva "gestió eficaç"

Desplegaran les seves propostes en diferents matèries davant d'un govern "extorsionat pels seus socis i assetjat per la corrupció"

MADRID, 5 gen. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunirà el pròxim 11 i 12 de gener a Astúries els presidents de les comunitats i ciutats autònomes governades pel PP per explicar les seves propostes polítiques en diferents matèries i mostrar la seva "gestió eficaç i diferent" davant d'un govern "extorsionat pels seus socis i assetjat per la corrupció".

Així ho han assenyalat fonts del PP a Europa Press, que expliquen que l'objectiu és "aprofundir en les polítiques que redundin en l'interès general i apuntalin la igualtat de tots els espanyols".

En aquest sentit, abordaran reformes legislatives per facilitar l'accés a un habitatge assequible, un problema d'Estat que s'ha "agreujat" sota el mandat de Sánchez.

A més, els líders populars treballaran en iniciatives per a l'impuls d'una economia "oberta i competitiva" i reafirmaran el compromís "inequívoc" amb la política útil al servei del bé comú.

El PP critica que, mentre ells es reuneixen per parlar d'Espanya, el PSOE ho farà per "parlar de Franco" i destaquen que la igualtat dels espanyols està "en risc per un govern extorsionat pels seus socis i assetjat per la corrupció".

A més subratlla que "el PP va acabar 2024 legislant des de l'oposició i aconseguint publicar en el BOE les seves iniciatives, malgrat no estar al govern".

En aquest sentit, subratlla que amb aquesta iniciativa combina la seva labor de control a l'executiu de Pedro Sánchez amb una labor propositiva i de configuració d'alternativa i planteja la trobada com una "resposta al bloqueig" de les lleis que proposa al Congrés dels Diputats i per ajudar que siguin les autonomies del Partit Popular les que tapin les carències del Govern central.