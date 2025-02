Feijóo reuneix diumenge 35 alcaldes del PP a Saragossa per impulsar un front comú en habitatge, seguretat i impostos

Signaran un document amb diversos compromisos, en línia amb les declaracions que Feijóo va segellar amb els seus barons a Còrdova i Astúries

MADRID, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunirà diumenge vinent a Saragossa més d'una trentena d'alcaldes del PP de grans ciutats per visualitzar un "front comú" en matèria d'habitatge, seguretat i fiscalitat, segons han indicat a Europa Press fonts de la formació.

Els regidors del PP --de ciutats de més de 100.000 habitants-- subscriuran un document amb els compromisos que acordin en aquesta cimera municipal, continuant així els mateixos passos que Feijóo va aplicar amb els seus barons territorials a les reunions que van celebrar el març passat a Còrdova i el gener del 2025 a Oviedo.

Com va passar a la cita d'Astúries, aquest I Fòrum de Grans Ciutats d'Espanya a la capital aragonesa tindrà també el problema de l'habitatge com a assumpte central. Feijóo vol comptar amb els alcaldes del PP en l'ofensiva que ha obert en aquesta matèria contra el govern de Pedro Sánchez.

"Centrarem en l'habitatge el combat ideològic amb el president del Govern central. L'executiu no és competitiu en això perquè hi ha una generació frustrada, a la qual ha enganyat, que no es pot comprar un pis", han recalcat a Europa Press fonts de la cúpula del PP, que creuen que aquí poden esgarrapar votants al PSOE.

IMPLICAR ELS ALCALDES EN L'OFENSIVA D'HABITATGE

Amb aquest objectiu, Feijóo i els seus alcaldes volen visualitzar diumenge a Saragossa "un front comú en matèria d'habitatge". Allà hi haurà nous anuncis del Pla Habitatge del PP, que Feijóo ha desgranat durant les últimes setmanes.

El PP ha proposat també crear un Fons Estatal de Garanties per blindar els avals de la fiança en el cas d'un lloguer i el 100% del preu de l'habitatge en el cas de la hipoteca en la compra d'habitatge. A més, ha plantejat rebaixar l'impost de transmissions patrimonials als joves fins al 4%.

El pla del PP vol augmentar el nombre d'habitatges disponibles tant per a compra com per a lloguer, obrint un període d'excepció de 48 mesos per agilitar la construcció; la mobilització de sòl públic per a habitatge i la consecució d'una baixada del 30% en el preu del lloguer, entre altres mesures.

FINANÇAMENT LOCAL

Feijóo i els alcaldes del PP --exercirà com a amfitriona la regidora de Saragossa, Natalia Chueca-- parlaran també a la cimera municipal sobre rebaixes fiscals, finançament local, suport a col·lectius vulnerables i seguretat, segons han informat a Europa Press fonts del partit.

Quant al finançament local, la presidenta de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), la popular María José García-Pelayo, ha remès una carta al ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, instant-lo a convocar en el termini d'un mes la Comissió Nacional d'Administració Local (CNAL).

Segons García-Pelayo, no és la primera vegada que es dirigeix al Govern central per demanar-li que la CNAL abordi el finançament local. "El sistema de finançament local hauria de formar part d'un model coherent de finançament del conjunt del sector públic que permeti distribuir adequadament els recursos entre els diferents nivells de govern d'acord amb la tipologia de les seves competències", assegura.