Feijóo reuneix aquest dilluns el seu Comitè Executiu per posar el PP en "mode electoral" davant de "l'agonia" de Sánchez

Es preveu que completi l'organigrama del PP amb el nomenament de segons nivells després de la remodelació que va obrir al XXI Congrés

MADRID, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunirà aquest dilluns el Comitè Executiu Nacional del seu partit per fer balanç del curs polític que acaba,però, sobretot, amb la instrucció a tots els quadres i càrrecs que cal posar-se en "mode electoral" a la tornada de les vacances estivals davant de "l'agonia" del president del Govern central, Pedro Sánchez.

Feijóo ja es va marcar com a objectiu prioritari al XXI Congrés Nacional del PP celebrat entre el 4 i 6 de juliol tornar a aconseguir deu milions de vots en les pròximes eleccions generals "des de la centralitat" i va encarregar als seus posar-se a "treballar" per aconseguir-ho.

Amb aquest propòsit, aquest dilluns "s'aprofundirà en l'electoralització d'un PP a punt com ja es va veure al Congrés Nacional", segons han indicat a Europa Press fonts de l'equip de Feijóo davant de la cita del Comitè Executiu, a la qual acudiran els barons de la formació.

El PP està decidit a llançar-se tant als electors de Vox com als del PSOE per aconseguir aquests deu milions de vots que li permetin governar "en solitari" i poder fer les reformes que Espanya "necessita". "No deixarem ni un vot sense lluitar", han resumit fonts de la direcció del PP.

Feijóo vol convèncer més votants explicant la seva "alternativa" i les tasques prioritàries que durà a terme si arriba al palau de La Moncloa, com un pla de regeneració democràtica que recuperi l'estat de dret, la baixada d'impostos o la reducció de la immigració il·legal.

En el seu decàleg de mesures dels seus primers cent dies també figura aprovar un pla d'habitatge, impulsar un pacte nacional de l'aigua, aportar més metges, reforçar la seguretat, aclarir la política de defensa, i aprovar una llei de llengües per "garantir" que tots els infants espanyols puguin ser educats en espanyol.

FER BALANÇ D'UN CURS POLÍTIC MARCAT PER LA CORRUPCIÓ

Es tracta de l'última reunió de l'Estat Major del PP abans de les vacances estivals i, per tant, servirà per "per fer balanç del curs polític marcat per un Sánchez en fase agònica que viu pendent de decisions judicials sobre empresonaments, batudes i informes de l'UCO", han indicat a Europa Press fonts del PP.

Els populars fa mesos que denuncien els casos de corrupció que, a parer seu, "assetgen" Pedro Sánchez, el PSOE i el seu govern i ja anticipen que continuarà sent un dels "eixos fonamentals" de la seva tasca d'oposició al setembre.

Al cas Koldo s'ha sumat aquest mes el cas Montoro, després que un jutge de Tarragona hagi imputat Montoro i 27 persones com a part d'un entramat "la fi última del qual seria l'obtenció d'un lucre econòmic", a través de presumpte cobrament de mossegades o de reformes fiscals favorables impulsades pel departament de l'exministre.

La sospita és que hauria beneficiat empreses gasistes, constructores o del sector de joc que, al seu torn, haurien fet pagaments a Equip Econòmic, el despatx fundat per Montoro abans de ser nomenat ministre de Rajoy, que actuava com a lobby.

Feijóo ha defensat que el cas Montoro "s'investigui fins al final", admetent que l'exigència ha de ser superior quan les sospites per corrupció afecten algú relacionat amb el partit polític al qual pertanys. "El que calgui investigar, que s'investigui", ha dit.