Feijóo reuneix aquest dilluns la plana major del PP per coordinar l'estratègia contra l'amnistia que exigeix Puigdemont

Els 'populars' redoblaran la pressió sobre el PSOE i els seus càrrecs perquè Sánchez no cedeixi al "xantatge" de l'expresident català



MADRID, 10 set. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijóo, reunirà aquest dilluns la Junta Directiva Nacional del PP, per coordinar l'estratègia de la formació contra l'amnistia "il·legal" que planteja Carles Puigdemont. Els 'populars' volen utilitzar totes les vies per atacar el Govern central liderat per Pedro Sánchez, des de la via parlamentària a la judicial, segons han indicat a Europa Press fonts 'populars'.

A aquesta trobada de la Junta Directiva, que estava fixada inicialment per dilluns passat, però que Feijóo va decidir ajornar pel temporal que va tenir lloc a Espanya, també hi assistiran els 'barons' territorials del PP, als quals el partit vol mobilitzar dins de la seva ofensiva per denunciar que el Govern central en funcions cedeixi al "xantatge" de Puigdemont.

Així, tot el PP es llançarà a arremetre contra un Pedro Sánchez que, segons els 'populars', està "disposat a tot" per mantenir-se a La Moncloa, acceptant una amnistia que rebutjava fa només uns mesos. "En política no tot s'hi val. No es pot acceptar que es trenqui l'Estat", va dir fa uns dies Feijóo.

En aquest sentit, el PP contiuarà tirant d'hemeroteca per visualitzar les declaracions de Sánchez i els seus ministres en la legislatura passada contra aquesta llei d'amnistia i vol demostrar com ara hi ha un canvi d'opinió, de manera que estan disposats a dur a terme un perdó 'ad hoc' per a "un pròfug, perseguit per corrupció i malversació", segons ressalten fonts del partit.

VISIBILITAT DE LES PARAULES DE GONZÁLEZ O GUERRA

Els 'populars' també redoblaran la pressió sobre el PSOE i els seus càrrecs perquè facin "recapacitar" Sánchez davant el "xantatge" de l'expresident català. Aquesta setmana, ja va difondre un vídeo a les seves xarxes socials recopilant les declaracions que aquests dies estan fent alguns veterans dirigents socialistes contra la llei d'amnistia.

El PP ha acusat Ferraz de voler "silenciar" aquestes manifestacions de l'expresident Felipe González, Nicolás Redondo Terreros, Joaquín Leguina o Alfonso Guerra contra el pla que, segons ells, està disposat a negociar Sánchez per ser investit.

El PP denuncia, a més, que l'equip de Pedro Sánchez estigui centrat ara a "fabricar un relat" que tapi les cessions que, al seu parer, es faran a l'independentisme per aconseguir la investidura, segons fonts de la cúpula del partit.

INFORMARÀ A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SEVA RONDA DE CONTACTES

Així mateix, Feijóo informarà a la Junta Directiva del PP --màxim òrgan del partit entre congressos-- de la ronda de contactes per a la investidura, prevista per als dies 26 i 27 de setembre al Congrés dels Diputats.

A part de Sánchez, Feijóo ja s'ha reunit amb el president de Vox, Santiago Abascal, i amb el president de Canàries, Fernando Clavijo, i en els pròxims dies ho farà amb el president d'Unió del Poble Navarrès (UPN), Javier Esparza.

A més, la secretària general del PP i portaveu del Grup Popular, Cuca Gamarra, planeja trobades al Congrés amb els representants del PNB i d'altres formacions, com el Bloc Nacionalista Gallec (BNG), segons fonts del partit.

ERC ha descartat reunir-se amb els 'populars' i, en el cas de Junts, el mateix Feijóo ja va dir que no tenia sentit asseure's si el que exigirien és l'amnistia i el referèndum. Aquest canvi de plans amb el partit que lidera Puigdemont es va rebre amb alleujament en alguns sectors del PP, que en privat admetien que no entenien per què el seu partit es volia reunir amb els que van promoure el "cop d'estat" del 2017.

Amb qui no es preveuen més reunions és amb el PSOE. "Que no faci perdre el temps als altres", va dir divendres passat la ministra d'Educació i portaveu del PSOE, Pilar Alegría, que va emmarcar en la "cortesia institucional" l'entrevista que Sánchez i Feijóo van mantenir el passat 30 d'agost al Congrés.