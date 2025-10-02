Feijóo retreu a Sánchez els "anys de sainet en política exterior" i que exporti embolics interns

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha retret aquest dijous al president del Govern central, Pedro Sánchez, que ja fa massa anys d'aquest "sainet en política exterior" i que es dedica a exportar embolics interns que porten Espanya al ridícul, ha dit.
El líder de l'oposició ho ha afirmat durant una trobada del PPE a Barcelona, en la qual també ha intervingut la secretària general del PPE, Dolors Montserrat.
Feijóo ha assegurat que el Govern central té "massa problemes propis" i que Espanya queda fora de debats a Brussel·les sobre el marc financer plurianual, la competitivitat, la desregulació, la política agrària comuna, la cohesió, la lluita contra el narcotràfic i Ucraïna, entre d'altres.
Ha afirmat que a Espanya no hi ha 'lawfare', sinó un president i el seu entorn que "són notícia a nivell internacional per la seva corrupció", i ha assegurat textualment que, si el PP governa, Espanya serà el soci creïble, estable i puixant que necessita Europa.
"Deixarem de ser un problema per a Europa i passarem a ser part de la solució, i aquest canvi només pot venir de l'alternativa, que és el PP", i ha augurat que guanyaran les pròximes eleccions generals amb contundència per governar de manera inqüestionable.
Ha assegurat que, si es compleixen els seus pronòstics, "Espanya treballarà a favor d'Europa, de l'OTAN, de la llibertat, de la prosperitat, de la dignitat de les persones, de la democràcia i de tots els europeus".