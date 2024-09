Feijóo reprèn a Sánchez pel finançament: "Ha utilitzat i ha mentit a Catalunya. Jo no"

Afirma ser "perfectament conscient" que els serveis catalans tenen un mal finançament



BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprès al president del Govern central, Pedro Sánchez, per la reforma del sistema de finançament per a Catalunya acordada entre el PSC i ERC: "Ha utilitzat i ha mentit a Catalunya. Jo no".

En una entrevista d'aquest dilluns a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, ha assegurat haver "dit sempre el mateix a Catalunya que a qualsevol lloc d'Espanya", a diferència de Sánchez, a qui també ha retret haver mentit a la comunitat en altres àmbits com la detenció de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont o els indults als líders del 'procés'.

"Jo no he mentit mai. Jo li dic als catalans: sense vosaltres, no pot funcionar el nostre país. I si Espanya va malament, Catalunya també anirà malament", ha reivindicat el líder popular, que assegura ser perfectament conscient que els serveis de la comunitat tenen un mal finançament, en les seves paraules.

Així mateix, ha assenyalat que si els socialistes haguessin tingut un millor resultat en les eleccions catalanes no s'estaria parlant de finançament: "No ens equivoquem. Si el PSC hagués tret majoria suficient, vostè i jo no estaríem parlant d'això".

D'aquesta manera, ha recriminat al PSC utilitzar el "programa independentista" per governar la Generalitat i, alhora, mantenir la seva pròrroga al Govern central en comptes de presentar la proposta al seu programa electoral abans dels comicis, estratègia que considera immoral.

INDEPENDENTISME

Sobre la situació política de Catalunya des que el president Salvador Illa lidera la Generalitat, ha afirmat que el que veu "és que l'independentisme està millor amb Sánchez, però Catalunya no" i ha apuntat que Illa és un polític més hàbil que fiable, textualment.

"Per què? Perquè s'ha presentat amb un programa de política lingüística diferent absolutament al que està fent; perquè s'ha presentat amb un sistema de finançament diferent al que li ha comprat als independentistes", ha argumentat Feijóo.

IMMIGRACIÓ

En preguntar-li per la gestió de la immigració i per si recolza aplicar a Espanya el model de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha denunciat que, en aquests moments, "si les màfies que trafiquen amb éssers humans han de triar la nació on poden operar més fàcil, trien a Espanya".

Sobre el model desplegat per l'Executiu, ha criticat que "el sistema espanyol pansa de l'efecte crida a parlar de deportacions massives" i que és lamentable, en les seves paraules, la falta de política migratòria i el tracte del Govern central cap al Govern canari.

AMNISTIA

Respecte a la Llei d'Amnistia, ha sostingut que xoca amb el dret europeu, un fet que, al seu judici, "no hi ha cap tribunal espanyol que pugui evitar-ho, ni el Tribunal Constitucional", al que acusa de no acceptar la recusació presentada pel PP contra tres magistrats mentre es planteja la recusació d'un magistrat proposat pels populars.

"Això no té precedents. Jo comprenc que la Fiscalia ja no és la Fiscalia General de l'Estat, sinó que ara és la Fiscalia del Govern (central). I l'advocat de l'Estat és ara l'advocat de la família de Sánchez", ha assenyalat Feijóo.