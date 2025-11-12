Feijóo replica a Sánchez que Catalunya ha privatitzat serveis públics cinc vegades més que Andalusia

MADRID 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha replicat aquest dimecres al president espanyol, Pedro Sánchez, que Catalunya ha privatitzat serveis públics cinc vegades més que Andalusia.
Prèviament, Sánchez ha afirmat durant la seva compareixença en el ple del Congrés que retallar serveis públics o privatitzar-los a canvi de determinats favors també és corrupció, i malgrat no ser il·legal, provoca un "dany increïble" al país.
Així, Sánchez ha subratllat que la corrupció "adopta moltes formes". "De vegades són càrrecs públics que cobren comissions per coses il·lícites, de vegades són comissionistes que travessen la frontera de la llei, i de vegades són partits polítics que retallen, que privatitzen els serveis públics a canvi de determinats favors o suports econòmics d'ampli espectre", ha relatat.
El president ha centrat les seves crítiques en el govern d'Isabel Díaz Ayuso i de Juanma Moreno per la situació de la sanitat a Andalusia i Madrid i ha vinculat les llargues llistes d'espera a un "desistiment de serveis" i al fet de "regar amb contractes la sanitat privada".
"HA ACABAT EL LÍDER DE L'OPOSICIÓ AL PP"
El líder del PP ha arrencat la intervenció a la tribuna criticant a Pedro Sánchez que hagi dedicat el seu discurs a atacar els governs autonòmics del PP. "Ha acabat el líder de l'oposició al Partit Popular i ara em toca a mi", ha exclamat.
Feijóo ha indicat que el president del Govern central ha repassat la gestió d'algunes comunitats autònomes, en què ha "barrejat percentatges que no tenen res a veure, però ha parlat de privatització".
"Fixi's, si vol parlar vostè de percentatges de privatització n'hi donaré simplement dos. Percentatge del que vostè anomena privatització: Junta d'Andalusia, 4,4%; Generalitat de Catalunya, 22%", ha emfatitzat.