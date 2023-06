Feijóo renova un 75% dels número 1 al Congrés, amb Gamarra per La Rioja i l'exportaveu de Cs per Barcelona

MADRID, 12 juny (EUROPA PRESS) -

El Comitè Electoral del PP ha aprovat aquest dijous la llista dels qui encapçalaran les candidatures de la formació al Congrés en les eleccions generals del 23 de juliol, amb la qual cosa es renova un 75% dels candidats que van concórrer a les eleccions del novembre del 2019. Una de les principals novetats és la incorporació per Barcelona de l'exportaveu de Cs al Parlament, Nacho Martín Blanco.

A més a més, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha incorporat la secretària general del partit, Cuca Gamarra, com a cap de cartell per La Rioja, per la qual cosa es manté la incògnita de qui serà el número dos que acompanyarà Feijóo en la llista de Madrid.

Així mateix, altres membres de l'Executiva del PP encapçalaran les llistes, ja que el coordinador general, Elías Bendodo, anirà per Màlaga, el responsable d'Organització, Miguel Tellado, anirà per la Corunya, la sotssecretària de Polítiques Socials, Carmen Fúñez, ho farà per Ciudad Real, mentre que la sotssecretària d'Estudis i Programes del PP, Carmen Navarro, encapçalarà la d'Albacete.

Per la seva banda, Esteban González Pons deixarà el Parlament Europeu i anirà per València. Per Navarra encapçala la llista Sergio Sayas i Juan Bravo per Sevilla.

Amb aquesta candidatura, es renoven 39 dels 52 caps de llista, és a dir el 75%. El criteri del Comitè Electoral, que presideix Diego Calvo, per seleccionar els caps de llista ha estat incloure persones que compten amb una dilatada trajectòria política i legislativa, a més d'una contrastada experiència en gestió pública i privada, amb perfils que a més de tenir aquest bagatge han format part de les estructures del partit i han exercit una magnífica tasca durant aquesta legislatura, segons ha informat el PP.