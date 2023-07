Feijóo reivindica el dret a formar govern en guanyar les generals i demanarà que es permeti la seva investidura

MADRID, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP i candidat a la presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijóo, reivindicarà aquesta nit el dret a formar govern i demanarà que es permeti la investidura del candidat que ha guanyat les generals, segons han informat fonts del partit.

Feijóo sortirà al balcó de Génova al llarg de la nit per adreçar-se als espanyols i "agrair-los la confiança després de retornar al PP la condició de primer partit polític del país", segons han afegit les mateixes fonts.

Els populars han recalcat que el PP puja més de 45 escons (47 en aquest moment) i la coalició de govern d'aquesta legislatura perd 5 escons. "Per tant Feijóo reivindicarà el dret a formar govern i demanarà a la resta de partits que, com és habitual en democràcia, permetin la investidura del candidat que ha guanyat les eleccions", han afegit.

Segons el PP, "no hi ha model que no passi o per Feijóo o pel sí exprés de Bildu". "Reivindiquem per a Feijóo el mateix compromís que Feijóo va tenir, per exemple, a Vitòria. L'objectiu, restar capacitat de decisió a l'esquerra abertzale", han afegit les mateixes fonts.

Així, els populars han recalcat que no entendrien "una decisió que no anés en aquesta direcció", i han recordat que mai aquest país no va fer president qui havia perdut les eleccions.