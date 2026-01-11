Feijóo reformarà el suplicatori perquè no ajudi a Sánchez a "esquivar la Justícia": "No amnistiaré al sanchismo"

Gustavo de la Paz - Europa Press
Diu que el seu compromís és reformar aquesta figura perquè no pugui haver-hi sobreseïment d'una causa i arxiu d'un delicte
La Corunya, 11 gen. (EUROPA PRESS) -
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat que si arriba al Palau de la Moncloa reformarà la llei que regula la figura del suplicatori perquè la seva concessió no impliqui el sobreseïment de la causa i permeti a un polític "esquivar la Justícia" o assegurar-se la "impunitat".
"La història no amnistiarà al sanchisme i el meu Govern tampoc. Regeneració democràtica és el nostre primer compromís", ha declarat Feijóo en la clausura de la 28 Interparlamentaria que el PP ha celebrat aquest cap de setmana a la Corunya.
Es tracta d'un missatge que tenia com a destinatari implícit al president del Govern davant de la possibilitat que arribi a ser investigat per la justícia pels casos de corrupció que esquitxen al Govern i al PSOE.
EL GOVERN "PRIMER INCOMPLIDOR DE LA CONSTITUCIÓ"
Davant de prop de 4.000 persones reunides en el Palexco, segons fonts del PP, Feijóo ha afirmat que "ni tan sols la Constitució està preparada perquè el primer incomplidor de la Constitució sigui el Govern que ha de salvaguardar-la".
"Ningú va imaginar efectivament el que el senyor Sánchez està arribant a fer i jo garantiré que ningú mai pugui tornar a fer-ho", ha promès, per assegurar que a Espanya "s'ha canviat poder per impunitat".
Després d'assegurar que "a hores d'ara ningú pot descartar" que s'usi la figura del suplicatori "per esquivar la justícia", ha avançat el seu compromís de reformar aquesta figura "perquè no pugui traduir-se en el sobreseïment definitiu i, per tant, en l'arxiu de cap delicte".
NO USAR EL SUPLICATORI PER "LLIURAR-SE DE LA JUSTÍCIA"
"Això no pot ser. Cap polític pot tenir dret a usar el suplicatori per lliurar-se de la justícia. Cap polític pot tenir dret a assegurar-se la impunitat", ha asseverat Feijóo, collint l'aplaudiment dels assistents a aquest acte.
Per això, Feijóo ha avançat que si arriba al Palau de la Moncloa farà tot el possible per assegurar que es compleixi "un compromís" que ja va adquirir una vegada i que avui ha repetit: "La història no amnistiarà al sanchisme i el meu Govern tampoc".
Feijóo --que té gairebé ultimat un pla de regeneració democràtica que ha coordinat la sotssecretària de Regeneració Institucional, Cuca Gamarra,-- ha indicat que hi ha "infinitat de mesures necessàries" que cal prendre però avui s'ha volgut centrar en la del suplicatori al·legant que a Espanya "s'ha canviat poder per impunitat".
"Si tu em fas president, jo t'esborro els teus delictes. Això és el que ha passat. Si tu em fas president, tu redactes el Codi Penal. Si tu em fas president, tu tens més drets davant de la llei que la resta dels ciutadans", ha dit, per afegir que a més "hi ha un diputat a la presó en ple exercici de les seves facultats", en al·lusió a l'exministre José Luis Ábalos.