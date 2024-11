Feijóo recrimina a Sánchez la seva "zero autocrítica" amb la dana

MADRID 27 nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat aquest dimecres el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, de fer "zero autocrítica" sobre la gestió de la dana i dedicar-se a "culpar els altres" quan, a parer seu, hauria d'haver declarat l'emergència nacional des del primer moment. A més a més, ha afirmat que "compareix tard i a sobre ho fa per cobrir-se de totes les mentides i la corrupció que l'envolta".

"Deixi-ho ja", ha reclamat Feijóo a Sánchez durant el debat del ple del Congrés sobre la dana, en el qual ha subratllat que l'"agonia judicial i legislativa" ocupa "tot el temps" del president del Govern central. A parer seu, "cap govern centrat a protegir-se a si mateix davant els tribunals pot protegir els ciutadans".

A parer seu, tots els esforços haurien d'estar en la reconstrucció i evitar que es repeteixin uns "fets semblants" a la dana que ha provocat més de 220 morts. "Hauria de ser el primer a disculpar-se però ha vingut a dir que tot està ben fet i tornaria a fer el mateix", ha criticat.

DENUNCIA EL "CÀLCUL POLÍTIC" DE SÁNCHEZ

Durant la seva intervenció, Feijóo ha traslladat una petició de "perdó als qui creuen que la política no ha estat a l'alçada, ni de les circumstàncies, ni de la gent". "No, no ho ha estat", ha reconegut, per acusar Sánchez d'haver actuat amb "càlcul polític".

En aquest punt, ha avisat Sánchez que "la gent no li perdonarà que no exercís les seves competències" ni "li perdonarà la seva deixadesa", després de retreure-li a més que comparegui al Congrés "gairebé un mes després" de la catàstrofe.

"I la veritat, senyor Sánchez, vostè ja no hauria de ser aquí. I cada dia, per una nova raó, arriba tard i a sobre ho fa per cobrir-se de totes les mentides i la corrupció que l'envolta. Ve a aquesta cambra a parlar sobre les riuades, però no ho fa pels afectats, ho fa per vostè, com sempre, per amagar-se dels casos de corrupció que porten el seu nom", ha manifestat.