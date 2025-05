Feijóo recorda als treballadors, "que paguen més impostos que mai", que tenen dret a exigir bons serveis

MADRID 1 maig (EUROPA PRESS) -

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat aquest dijous, pel Dia Internacional del Treballador, que els impostos "es tractin amb més honestedat i que es puguin abaixar" i que Espanya "torni a funcionar".

Segons Feijóo, els treballadors aporten "com correspon" i paguen "més impostos que mai", per la qual cosa tenen dret a exigir que els serveis funcionin, que els seus diners no es malgastin i que el seu país "no s'apagui de cop", en referència a l'apagada elèctrica patida a Espanya dilluns passat.

Així ho ha transmès en un vídeo difós a les seves xarxes socials amb motiu de l'1 de maig, en què el líder de l'oposició ha compartit les seves reivindicacions en aquest Dia Internacional del Treballador.

"Aquest 1 de maig es reivindicaran moltes coses, i totes són legítimes. Com a president del primer partit d'Espanya, la meva és que el teu esforç serveixi, que els teus impostos es tractin amb més honestedat i eficàcia, i que es puguin abaixar. En aquest dia del treballador, jo reivindico que Espanya torni a funcionar", ha expressat.