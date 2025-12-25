Feijóo recolza la crida del rei a "la convivència entre espanyols, reivindicant la Constitució"

Ricardo Rubio - Europa Press
MADRID 25 des. (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestat el seu suport al Missatge de Nadal del Rei Felip VI, que va fer una crida a tots els espanyols a preservar la convivència democràtica, posant com a exemple l'assolit durate la Transició malgrat les diferències.
"Subscric les paraules del Rei", ha afirmat en el seu compte de la xarxa social X, on ha posat en valor la crida del monarca a "cuidar la convivència entre espanyols sense oblidar els desafiaments d'avui, i reivindicant la Constitució i Europa com a garants de llibertat i prosperitat".
"La nostra nació mereix un futur on caminar junts, sense barreres ni murs", ha afegit.
Des del Palau Reial, com l'any passat i també el 2015, Felip VI va apel·lar a la classe política al diàleg, al respecte cap a les opinions de l'altre i a l'exemplaritat en l'acompliment de les seves funcions, mentre que ha advertit del "tedi" davant de la tensió política i la pèrdua de confiança dels ciutadans en les institucions, la qual cosa, ha alertat, nodreix "extremismes, radicalismes i populismes".