Feijóo rebutja que el futur de Veneçuela passi per Delcy Rodríguez i retreu al Govern la seva connivència amb Maduro

Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 4 gen. (EUROPA PRESS) -
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha publicat una carta a X titulada 'Cap a la plena llibertat de Veneçuela' en la qual rebutja que el futur del país llatinoamericà passi per Delcy Rodríguez, "mà dreta de Maduro en els últims anys", i en la qual retreu al Govern la seva connivència amb el règim de Maduro.
"El futur de Veneçuela no pot dirigir-ho qui ha estat la mà dreta de Maduro durant els últims anys. Delcy Rodríguez, còmplice i protagonista de la dictadura, de la corrupció i del saqueig de Veneçuela, representa el passat més fosc. Presentar com a solució o figura de transició a qui està sancionada per la UE i pels mateixos EUA per violacions massives de drets humans no seria més que una operació de continuïtat del règim, que el poble ja ha rebutjat de forma inequívoca en les urnes", afirma Feijóo en la seva missiva.
El líder del PP assenyala que la detenció de Maduro per part d'Estats Units és "històric" i considera que és el moment de "posicionar-se de forma realista i responsable i, abans de res, valenta", i reconeix que "un mal ha estat derrotat" i explica que la captura de Maduro és "una bona notícia sense reserves".
"Un règim dictatorial, repressor, que ha provocat la ruïna d'un país ric, la destrucció de les seves institucions i el major èxode d'Iberoamèrica ha estat escapçat. Milions de veneçolans als quals es van arrabassar els seus drets, les seves oportunitats i el seu país, respiren avui amb una nova esperança", destaca el líder popular, que remarca que s'ha de reafirmar els compromisos i els valors que Espanya defensa en el concert internacional.
Per això, apel·la al respecte a l'Estat de Dret, inclòs el Dret Internacional, al que "no poden apel·lar els qui han tolerat, quan no habilitat i ajudat, al règim criminal de Maduro". En aquest sentit, apunta al fet que el propi règim va menysprear l'ordre basat en regles en robar "" les últimes eleccions.
Així mateix, Feijóo assenyala que el futur de Veneçuela ha de basar-se en un procés electoral democràtic i al·ludeix al lideratge del president legítim Edmundo González i de María Corina Machado, els qui representen la "via democràtica, pacífica i constitucional per recuperar la llibertat". "Les dictadures no s'enderroquen a mig fer; i l'obertura d'un temps nou exigeix que els veneçolans tinguin veu i la capacitat de decidir sobre el rumb del seu país. La llibertat de Veneçuela ha de ser plena", ha indicat.
AMISTATS PERILLOSES PER PART DE L'ESQUERRA ESPANYOLA
En la carta, Feijóo també dedica unes línies al Govern, sobre el qual demana seguir denunciat que hagi renunciat a les seves bases diplomàtiques i el seu lideratge moral per enfrontar-se a la tirania de Madur. "Abans al contrari, li ha facilitat temps i excuses quan ambdues coses se li acabaven. La influència i el respecte que Espanya ha perdut serà difícil de recuperar", ha lamentat.
No obstant això, insta a aquells que creuen a Espanya a mostrar l'exemplaritat de la qual el Govern "no ha estat capaç". Finalment, demana recordar que a les presons veneçolanes segueixen presos milers de ciutadans, entre ells una vintena d'espanyols, l'únic delicte dels quals "ha estat desitjar la llibertat i batallar per ella democràticament".
En aquest context, advoca per atendre la qüestió de l'exili, així com els interessos espanyols a Veneçuela, unes qüestions que, al seu judici, estan compromeses "per les amistats perilloses per part de l'esquerra espanyola". "Serem ferms en la seva defensa", subratlla Feijóo. "Una taca històrica de la qual els aliats de Maduro, a Espanya i fora d'ella, tindran impossible lliurar-se", sentència.
La carta conclou que la llibertat de Veneçuela és una causa que interpel·la a la consciència espanyola a estar del costat "correcte" de la Història.