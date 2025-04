Feijóo reafirma el seu suport a Mazón per ser "coherent i valent" i diu que ja es veurà si repeteix com a candidat

Admet que ni l'administració central ni l'autonòmica van estar "a l'altura" però assenyala al Govern central com el màxim "responsable"

MADRID, 18 abr. (EUROPA PRESS) -

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reafirmat el seu suport al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, per haver estat, des del seu punt de vista "coherent i valenta" i, després de recordar-li que el seu futur polític està vinculat a la reconstrucció de la província assolada per la dana, ha apuntat que ja es veurà si repeteix o no com a candidat el 2027.

Així ho assegura Feijóo en una entrevista a 'Okdiario', recollida per Europa Press, en la qual demana deixar que "les coses flueixin" i que "els esdeveniments es vagin aclarint" i també subratlla que el seu objectiu "és que se sàpiga la veritat, qui són els responsables i continuar treballant per la recuperació".

"Honradament, crec que el president de la Generalitat sap que la seva carrera política depèn de l'èxit de la reconstrucció. Així ho ha dit i per mi és molt important acceptar que cap de les dues administracions van estar a l'altura del que se'ls demanava en aquell moment", apunta el líder del PP.

OBJECTIU: EVITAR EL RETORN DEL PSOE I COMPROMÍS

A la pregunta de qui va estar menys a l'altura, incideix que "hi ha una primera administració responsable", la central, i una "subsidiària o responsable en segon lloc", l'autonòmica.

Preguntat sobre el fet que si Mazón aconsegueix la reconstrucció de la província de València serà candidat el 2027, Feijóo subratlla que el partit està "defensant" el president i ho seguirà fent perquè "ha estat coherent i valent": "En tot el que depengui de nosaltres treballarem perquè la comunitat tingui una situació no òptima, però sí una situació de recuperació mínima", explica.

A més, garanteix que tant Mazón com ell comparteixen l'objectiu que el PSOE i Compromís "no tornin" al govern autonòmic. "Mesurarem puntualment com està l'opinió pública a València i adoptarem la decisió oportuna si creiem que serem capaços de reeditar el govern. Per descomptat, treballarem en aquesta candidatura i si creiem, per contra, que és necessari reforçar-la, doncs treballarem en l'altre pla de reforçament a la candidatura", assenyala el líder del PP.

CESSAMENTS AL PP, ASCENSOS AL PSOE

En un altre moment de l'entrevista, Feijóo destaca que ell va estar al Cecopi "abans que arribés el president Pedro Sánchez" i que va entendre "clarament" que es tractava d'un "supòsit d'una enorme envergadura", per la qual cosa va suggerir a Mazón que sol·licités l'emergència nacional. Segons relata, Mazón li va contestar que ell entenia que Sánchez "compliria les seves obligacions" que no calia que un president autonòmic les hi recordés, però no va ser així.

Per això, sosté que va haver d'assumir les competències de l'Estat que el Govern central no va exercir perquè "es va negar a assumir la seva responsabilitat". "No podrem retornar-li la vida a les persones mortes, però sí que hem de retornar la veritat dels fets, la veritat del que va passar i la responsabilitat del que ha passat als familiars i al poble valencià en conjunt", argumenta.

També defensa els següents passos fets per Mazón, destacant que "l'honra" haver vinculat la seva carrera política a l'èxit de la reconstrucció, mentre que al Govern central no només no hi ha hagut cap cessament sinó que a sobre s'han "ascendit" persones, segons la seva opinió, "directament responsables" com l'aleshores vicepresidenta Teresa Ribera, que ara és comissària europea i la delegada del Govern en la comunitat, Pilar Bernabé, que va entrar a l'executiva federal del PSOE.