Feijóo es reafirma i acusa Sánchez de beneficiar-se de la prostitució

Assegura que no pot acceptar "lliçons de moralitat des de la immoralitat"

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha reafirmat aquest divendres i ha acusat el president del Govern central, Pedro Sánchez, de beneficiar-se dels negocis de prostitució del seu sogre: "Jo no he fet cap crítica, he fet una crònica sobre aquest tema".

"Vostè no pot ser un líder i dir que il·legalitzarà la prostitució quan vostè va participar de l'abominable negoci de la prostitució. I ho torno a repetir, i això no és cap crítica, és una crònica dels fets acreditats i publicats al nostre país des de fa una dècada", ha destacat en una roda de premsa.

Després de defensar que no menteix amb les seves afirmacions i que es limita a descriure una situació, ha instat Sánchez a tenir "la humilitat de reconèixer que durant una època de la seva vida aquesta prostitució li va anar bé en l'àmbit personal i patrimonial".

Sobre les crítiques del ministre de Transformació Digital i Funció Pública, Óscar López, ha afirmat que considera un insult les declaracions del dirigent socialista i ha afegit que no pot acceptar "lliçons de moralitat des de la immoralitat".

SUPREM

També ha assegurat que la política espanyola no pot continuar pendent "de les batudes policials de torn, dels informes de l'UCO ni dels interrogatoris al Tribunal Suprem" després que l'instructor del cas Koldo hagi sol·licitat al Congrés i al PSOE que l'informin dels pagaments i donacions de l'exministre de Transports José Luis Ábalos entre 2014 i 2024.

"Això no passa a cap país de la Unió Europea. Això és incompatible amb continuar sent primer ministre en un país de la Unió Europea. Si jo callés, en seria còmplice. I per a còmplice ja té els seus socis", ha resolt.